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Ученые создали крупнейшую 2D-карту Вселенной: 5,6 триллиона пикселей и почти четыре миллиарда космических объектов
Астрономы представили крупнейшую в истории двухмерную карту Вселенной, которая позволяет по-новому взглянуть почти на четыре миллиарда небесных объектов, расположенных примерно на трех четвертях всего неба.
Новую карту создала команда проекта DESI Legacy Imaging Surveys. Она содержит колоссальные 5,6 триллиона пикселей и объединяет данные более чем 263 000 телескопических экспозиций, собранных за более чем десять лет наблюдений. Снимки охватывают видимый и ближний инфракрасный диапазоны, создавая масштабный портрет звезд, галактик и других космических объектов и явлений по всему небу, сообщает Национальная научная лаборатория NOIRLab Национального научного фонда США (NSF). Полный набор данных доступен для изучения онлайн.
Новая двухмерная карта стала результатом 13 лет наблюдений и обработки данных. Изначально проект Legacy Imaging Surveys создавался для того, чтобы помочь DESI определить, куда направлять тысячи роботизированных оптических волокон. Таким образом, он фактически сформировал двухмерную основу для гораздо более масштабной задачи DESI — построения трехмерной карты Вселенной.
Инструмент DESI установлен на четырехметровом телескопе Николаса У. Мэйолла Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Он анализирует спектры галактик и квазаров. Определяя их красное смещение — степень растяжения света по мере расширения Вселенной, — астрономы могут вычислять расстояние до этих объектов и превращать плоскую картину неба в трехмерную карту космоса.
Основной обзор DESI начался в 2021 году. Его задача заключается в том, чтобы проследить, как Вселенная расширялась на протяжении миллиардов лет, и тем самым помочь ученым лучше понять природу темной энергии — загадочного явления, которое, предположительно, и заставляет Вселенную расширяться все быстрее.
С тех пор проект значительно превзошел первоначальные планы. К апрелю 2026 года DESI нанес на карту более 47 миллионов галактик и квазаров, создав крупнейшую на сегодняшний день высокоточное трехмерное представление Вселенной.
Предыдущие результаты DESI также дали интригующие свидетельства того, что темная энергия может изменяться со временем, а не оставаться постоянной, как предполагает стандартная космологическая модель.
Между тем новая карта Legacy Imaging Surveys найдет применение далеко за пределами проекта DESI. Предыдущие версии этого набора данных уже использовались более чем в 1800 научных публикациях. Новая версия позволит астрономам искать редкие космические объекты и явления, изучать эволюцию галактик, а также обучать системы искусственного интеллекта анализировать гигантские объемы информации, которые будут получать обсерватории следующего поколения.
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