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Рейтинг крупнейших производителей пиломатериалов в мире
От строительства и ремонта жилья до производства мебели и транспортных поддонов — пиломатериалы остаются одним из самых востребованных строительных материалов в мире.
Эта инфографика показывает крупнейших производителей пиломатериалов по объему выпуска распиленной древесины в 2024 году. Данные основаны на статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В 2024 году США выпустили около 2,7 миллиардов кубических футов (76,45 миллиона кубических метров) пиломатериалов, сохранив за собой статус крупнейшего производителя в мире. На втором месте расположился Китай с объемом 2,1 миллиарда кубических футов (59,47 миллиона кубических метров), за ним следуют Россия и Канада. Замыкает первую пятерку Индия, где производство достигло почти 847 миллионов кубических футов (23,98 миллиона кубических метров).
В совокупности на пять ведущих стран приходится более половины мирового производства пиломатериалов. Такое лидерство обеспечивается богатыми лесными ресурсами, развитой лесопильной промышленностью и устойчивым спросом со стороны строительного и производственного секторов.
Европа также занимает важное место на мировом рынке древесины. Крупнейшими производителями региона являются Германия, Швеция и Финляндия. Швеция и Финляндия располагают обширными управляемыми лесными массивами и ориентированной на экспорт лесопильной отраслью, тогда как лесные ресурсы Германии служат надежной базой для ее строительной и обрабатывающей промышленности.
Австрия и Франция также входят в число пятнадцати крупнейших мировых производителей, что еще раз подчеркивает ключевую роль Европы в глобальных поставках пиломатериалов.
Хотя крупнейшим производителем пиломатериалов по-прежнему остаются Соединенные Штаты, именно Китай демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в долгосрочной перспективе. С 2004 года объемы производства пиломатериалов в стране увеличились более чем втрое. Стремительная урбанизация вызвала резкий рост спроса на жилую и коммерческую недвижимость, а также инфраструктурные проекты. Одновременно Китай стал крупнейшим в мире переработчиком и потребителем древесной продукции, выпуская широкий ассортимент изделий — от мебели до современных инженерных древесных материалов, используемых в промышленности.
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29 Апреля, 2015
Ученые шутят
12 Декабря, 2015
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