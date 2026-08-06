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SpaceX вывела на орбиту три гигантских спутника BlueBird для прямой спутниковой связи со смартфонами

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту три новых спутника BlueBird компании AST SpaceMobile, предназначенных для прямой спутниковой связи с обычными мобильными телефонами. Запуск состоялся 5 августа с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Ракета Falcon 9 запускает спутники BlueBird / © SpaceX

Новая миссия стала очередным шагом в расширении низкоорбитальной группировки AST SpaceMobile, которая после ввода в эксплуатацию сможет обеспечивать широкополосный доступ к интернету непосредственно на стандартные смартфоны без необходимости использования специального оборудования.

После сегодняшнего запуска общее число выведенных на орбиту спутников BlueBird достигло 13. В компании отмечают, что это важная веха на пути к развертыванию полноценной орбитальной сети.

Формирование своей орбитальной группировки компания начала со спутников серии Block 1, которые после раскрытия антенн обладают рабочей площадью примерно 64,4 квадратных метра.

Однако затем AST SpaceMobile представила значительно более крупные аппараты нового поколения. Первым из них стал BlueBird 6, выведенный на низкую околоземную орбиту в декабре 2025 года индийской ракетой LVM3. Антенны этих спутников имеют площадь уже 223 квадратных метра, что делает их одними из самых крупных коммерческих спутников связи.

До нынешнего запуска на орбите находились четыре спутника нового поколения — BlueBird 6, 8, 9 и 10. Аппарат BlueBird 7 был утрачен вскоре после старта в апреле этого года из-за аварии ракеты New Glenn компании Blue Origin. Таким образом, вывод на орбиту спутников BlueBird 11, 12 и 13 почти вдвое увеличил количество действующих аппаратов нового поколения.

По данным компании, новые спутники смогут обеспечить почти двукратный прирост максимальной скорости загрузки данных по сравнению с аппаратами серии Block 1, которые в ходе испытаний уже продемонстрировали скорость передачи данных до 98,9 мегабит в секунду при прямом подключении к обычным смартфонам.