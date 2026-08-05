Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus представила проект складного крыла для авиалайнеров нового поколения

Airbus представила проект складного крыла для авиалайнеров нового поколения / © Airbus

Проект предусматривает создание крыльев нового поколения для пассажирских самолетов, настолько длинных и эффективных, что для эксплуатации в существующих аэропортах их законцовки придется делать складывающимися.

Главная задача планера — как можно дольше удерживаться в воздухе без двигателя. Для этого необходимо добиться максимально высокого отношения подъемной силы к аэродинамическому сопротивлению. Именно поэтому планеры оснащаются крыльями с большим удлинением — так называется отношение размаха крыла к его средней ширине. Если упростить сложные законы аэродинамики, вывод будет очевидным: чем длиннее и уже крыло, тем оно эффективнее. С теоретической точки зрения идеальным было бы крыло бесконечной длины.

Однако столь длинные крылья совершенно непрактичны в реальной эксплуатации — самолет просто не сможет маневрировать на рулежных дорожках и размещаться у стандартных телетрапов. Именно поиск компромисса между аэродинамической эффективностью и эксплуатационными ограничениями лежит в основе проекта Wing of Tomorrow.

Airbus разрабатывает высокоэффективные композитные крылья с большим удлинением для перспективных узкофюзеляжных авиалайнеров нового поколения.

Основная цель проекта — существенно снизить аэродинамическое сопротивление, что позволит добиться двузначного процентного сокращения расхода топлива и выбросов углекислого газа.

На демонстрационном самолете Airbus A321neo новые крылья будут иметь увеличенный размах — примерно на пять метров больше с каждой стороны по сравнению с нынешней конструкцией. Именно поэтому инженерам пришлось обратиться к идее складывающихся законцовок крыла.

Современные аэропорты проектируются в соответствии с требованиями ICAO Code C, которые ограничивают максимальный размах крыла узкофюзеляжных самолетов 36 метрами. Именно этим требованиям сегодня соответствуют такие модели, как Airbus A320 и Boeing 737.

Новое крыло Airbus значительно превысит этот предел. Без возможности складывания законцовок самолет просто не сможет использовать стандартные стоянки и рулежные дорожки. Теоретически проблему можно решить, перестроив аэропорты, однако это потребовало бы колоссальных затрат. Другой вариант — ограничить использование новых самолетов лишь частью аэродромов, что также экономически невыгодно. Поэтому Airbus выбрала более практичное решение — создать механизм складывания внешних частей крыла.

Однако реализовать такую конструкцию гораздо сложнее, чем просто установить шарнир и привод. Инженерам необходимо обеспечить сохранение прочности крыла, его аэродинамических характеристик и оптимального распределения нагрузок, одновременно интегрировав дополнительное оборудование. Чтобы ускорить разработку, Airbus не станет ждать появления полностью работоспособной складной конструкции. В течение ближайших трех лет компания проведет летные испытания демонстрационных крыльев без механизма складывания, но обладающих теми же аэродинамическими характеристиками, что и будущая серийная версия. Полученные данные позволят проверить инженерные решения и подготовить основу для создания полноценного складного крыла.