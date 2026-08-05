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Airbus представила проект складного крыла для авиалайнеров нового поколения
Одной из самых заметных технологических новинок, представленных на недавнем международном авиасалоне Farnborough International Airshow, стала программа Wing of Tomorrow («Крыло будущего») компании Airbus.
Проект предусматривает создание крыльев нового поколения для пассажирских самолетов, настолько длинных и эффективных, что для эксплуатации в существующих аэропортах их законцовки придется делать складывающимися.
Главная задача планера — как можно дольше удерживаться в воздухе без двигателя. Для этого необходимо добиться максимально высокого отношения подъемной силы к аэродинамическому сопротивлению. Именно поэтому планеры оснащаются крыльями с большим удлинением — так называется отношение размаха крыла к его средней ширине. Если упростить сложные законы аэродинамики, вывод будет очевидным: чем длиннее и уже крыло, тем оно эффективнее. С теоретической точки зрения идеальным было бы крыло бесконечной длины.
Однако столь длинные крылья совершенно непрактичны в реальной эксплуатации — самолет просто не сможет маневрировать на рулежных дорожках и размещаться у стандартных телетрапов. Именно поиск компромисса между аэродинамической эффективностью и эксплуатационными ограничениями лежит в основе проекта Wing of Tomorrow.
Airbus разрабатывает высокоэффективные композитные крылья с большим удлинением для перспективных узкофюзеляжных авиалайнеров нового поколения.
Основная цель проекта — существенно снизить аэродинамическое сопротивление, что позволит добиться двузначного процентного сокращения расхода топлива и выбросов углекислого газа.
На демонстрационном самолете Airbus A321neo новые крылья будут иметь увеличенный размах — примерно на пять метров больше с каждой стороны по сравнению с нынешней конструкцией. Именно поэтому инженерам пришлось обратиться к идее складывающихся законцовок крыла.
Современные аэропорты проектируются в соответствии с требованиями ICAO Code C, которые ограничивают максимальный размах крыла узкофюзеляжных самолетов 36 метрами. Именно этим требованиям сегодня соответствуют такие модели, как Airbus A320 и Boeing 737.
Новое крыло Airbus значительно превысит этот предел. Без возможности складывания законцовок самолет просто не сможет использовать стандартные стоянки и рулежные дорожки. Теоретически проблему можно решить, перестроив аэропорты, однако это потребовало бы колоссальных затрат. Другой вариант — ограничить использование новых самолетов лишь частью аэродромов, что также экономически невыгодно. Поэтому Airbus выбрала более практичное решение — создать механизм складывания внешних частей крыла.
Однако реализовать такую конструкцию гораздо сложнее, чем просто установить шарнир и привод. Инженерам необходимо обеспечить сохранение прочности крыла, его аэродинамических характеристик и оптимального распределения нагрузок, одновременно интегрировав дополнительное оборудование. Чтобы ускорить разработку, Airbus не станет ждать появления полностью работоспособной складной конструкции. В течение ближайших трех лет компания проведет летные испытания демонстрационных крыльев без механизма складывания, но обладающих теми же аэродинамическими характеристиками, что и будущая серийная версия. Полученные данные позволят проверить инженерные решения и подготовить основу для создания полноценного складного крыла.
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