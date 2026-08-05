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Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет

За последние два столетия мировой экономический центр неоднократно смещался: сначала лидерство принадлежало Британской империи, затем оно перешло к Соединенным Штатам, а сегодня экономическое влияние движется в Азию.

Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет / © Visual Capitalist

Представленная диаграмма показывает, как менялась доля крупнейших экономик в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) с 1820 по 2025 год. Визуализация основана на данных Maddison Project Database, COLDAT Colonial Dates Dataset и прогнозах Международного валютного фонда (МВФ).

Все показатели ВВП приведены с учетом паритета покупательной способности (ППС), что позволяет корректно сравнивать объемы производства и уровень цен в разных странах.

Великобритания стала первой страной, совершившей промышленную революцию. Благодаря этому в XIX веке Британская империя превратилась в ведущую мировую державу. Этот период нередко называют Pax Britannica — временем относительной стабильности и отсутствия крупных войн между ведущими мировыми державами.

К 1845 году Британская империя, о которой говорили, что «над ней никогда не заходит солнце», обеспечивала 23,8% мирового ВВП — почти четверть всей мировой экономики. Крупнейшим экономическим активом империи была Индия, остававшаяся ее важнейшей колонией вплоть до обретения независимости в 1947 году.

Похожий путь прошли и другие европейские державы. Французская империя достигла максимальной доли в мировой экономике в 1858 году, когда на нее приходилось 6,6% мирового ВВП. Россия и Германия вышли на максимум в 1913 году, накануне Первой мировой войны.

После десятилетий войн и постепенного ослабления влияния на мировой арене многие европейские государства объединились в Европейский союз. В 2007 году, незадолго до мирового финансового кризиса, экономика ЕС обеспечивала 17,9% мирового ВВП. Впоследствии этот показатель начал снижаться, а после выхода Великобритании из состава Евросоюза в 2020 году уменьшился еще больше.

Если XIX столетие принято считать эпохой Великобритании, то XX век стал временем лидерства Соединенных Штатов и СССР. Как когда-то Великобритания, США на определенном этапе стали крупнейшим экспортером мира и заняли центральное место в мировой экономике.

Переломным моментом стала Вторая мировая война. Уже к 1944 году на Соединенные Штаты приходилось 29,7% мирового ВВП — это самая высокая доля, зафиксированная для какой-либо экономики за весь современный период, охватываемый исследованием.

Экономическое превосходство США обеспечивалось развитием высокотехнологичных отраслей, а также ключевой ролью страны в мировой финансовой системе, промышленном производстве и международной торговле.

И сегодня Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству крупнейших и наиболее прибыльных компаний мира, а также сохраняют статус крупнейшей экономики планеты по номинальному объему ВВП.

На протяжении многих веков Китай был одним из главных центров мировой экономики. Однако политическая нестабильность и неспособность своевременно адаптироваться к промышленной революции, охватившей Европу, привели к постепенному сокращению его доли в мировом ВВП в XIX и XX веках.

Ситуация начала меняться в конце прошлого столетия. Рыночные реформы и превращение Китая в крупнейший мировой производственный центр позволили стране вернуть утраченные позиции.

К 2025 году Китай обеспечивал уже 21,8% мирового ВВП, то есть более одной пятой всей мировой экономики.

Совокупная доля Китая и Индии в 2025 году достигла 30,8% мирового ВВП. Высокая численность населения и относительно низкие производственные издержки делают экономики обеих стран особенно весомыми при расчетах по паритету покупательной способности.

Сохранится ли дальнейшее смещение мирового экономического центра в сторону Азии, во многом будет зависеть от того, насколько успешно Китай сможет справиться с демографическими проблемами, схожими с теми, которые уже испытывают Япония и страны Европейского союза, а также повысить производительность труда и обеспечить устойчивые темпы экономического роста.