  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 августа, 08:39
Рейтинг: +1002
Посты: 2092

Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет

За последние два столетия мировой экономический центр неоднократно смещался: сначала лидерство принадлежало Британской империи, затем оно перешло к Соединенным Штатам, а сегодня экономическое влияние движется в Азию.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
 Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет / © Visual Capitalist
 Инфографика: как менялся центр мировой экономической мощи за последние 200 лет / © Visual Capitalist

Представленная диаграмма показывает, как менялась доля крупнейших экономик в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) с 1820 по 2025 год. Визуализация основана на данных Maddison Project Database, COLDAT Colonial Dates Dataset и прогнозах Международного валютного фонда (МВФ).

Все показатели ВВП приведены с учетом паритета покупательной способности (ППС), что позволяет корректно сравнивать объемы производства и уровень цен в разных странах.

Великобритания стала первой страной, совершившей промышленную революцию. Благодаря этому в XIX веке Британская империя превратилась в ведущую мировую державу. Этот период нередко называют Pax Britannica — временем относительной стабильности и отсутствия крупных войн между ведущими мировыми державами.

К 1845 году Британская империя, о которой говорили, что «над ней никогда не заходит солнце», обеспечивала 23,8% мирового ВВП — почти четверть всей мировой экономики. Крупнейшим экономическим активом империи была Индия, остававшаяся ее важнейшей колонией вплоть до обретения независимости в 1947 году.

Похожий путь прошли и другие европейские державы. Французская империя достигла максимальной доли в мировой экономике в 1858 году, когда на нее приходилось 6,6% мирового ВВП. Россия и Германия вышли на максимум в 1913 году, накануне Первой мировой войны.

После десятилетий войн и постепенного ослабления влияния на мировой арене многие европейские государства объединились в Европейский союз. В 2007 году, незадолго до мирового финансового кризиса, экономика ЕС обеспечивала 17,9% мирового ВВП. Впоследствии этот показатель начал снижаться, а после выхода Великобритании из состава Евросоюза в 2020 году уменьшился еще больше.

Если XIX столетие принято считать эпохой Великобритании, то XX век стал временем лидерства Соединенных Штатов и СССР. Как когда-то Великобритания, США на определенном этапе стали крупнейшим экспортером мира и заняли центральное место в мировой экономике.

Переломным моментом стала Вторая мировая война. Уже к 1944 году на Соединенные Штаты приходилось 29,7% мирового ВВП — это самая высокая доля, зафиксированная для какой-либо экономики за весь современный период, охватываемый исследованием.

Экономическое превосходство США обеспечивалось развитием высокотехнологичных отраслей, а также ключевой ролью страны в мировой финансовой системе, промышленном производстве и международной торговле.

И сегодня Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству крупнейших и наиболее прибыльных компаний мира, а также сохраняют статус крупнейшей экономики планеты по номинальному объему ВВП.

На протяжении многих веков Китай был одним из главных центров мировой экономики. Однако политическая нестабильность и неспособность своевременно адаптироваться к промышленной революции, охватившей Европу, привели к постепенному сокращению его доли в мировом ВВП в XIX и XX веках.

Ситуация начала меняться в конце прошлого столетия. Рыночные реформы и превращение Китая в крупнейший мировой производственный центр позволили стране вернуть утраченные позиции.

К 2025 году Китай обеспечивал уже 21,8% мирового ВВП, то есть более одной пятой всей мировой экономики.

Совокупная доля Китая и Индии в 2025 году достигла 30,8% мирового ВВП. Высокая численность населения и относительно низкие производственные издержки делают экономики обеих стран особенно весомыми при расчетах по паритету покупательной способности.

Сохранится ли дальнейшее смещение мирового экономического центра в сторону Азии, во многом будет зависеть от того, насколько успешно Китай сможет справиться с демографическими проблемами, схожими с теми, которые уже испытывают Япония и страны Европейского союза, а также повысить производительность труда и обеспечить устойчивые темпы экономического роста.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Тайны японского языка
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Ночная стража
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Колористика: цветные картинки в печати и на экранах
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Марковская республика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Человек начинается с незнания: как науки (не)создают нас
Sistema Gallery
Москва
Лекция
07 Авг
1000
Бессмертие по промокоду
Medio Modo
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Не могли! Вымышленные и реальные возможности древних людей
Зануда
Онлайн
Лекция
08 Авг
3000
Древняя ДНК и история человечества: опасные связи в палеолите
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Загадки муравьиной цивилизации. Тайны подземных городов
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 августа, 12:03
Александр Березин

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

Космонавтика
# SpaceX
# космодромы
# космос
# США
3 августа, 15:37
Roman Markin

Перепрограммирование противовирусного ответа: что актинии могут рассказать о древних механизмах иммунной защиты

Дарья Алешкина — постдокторант Еврейского университета в Иерусалиме. В лаборатории профессора Йеху Морана она изучает, как морские актинии противостоят вирусам. Но главное — она принесла сюда методы, которых здесь раньше не было, и уже получила результаты, опубликованные в Nature Ecology & Evolution. В этом интервью Дарья рассказывает, как её путь от цитогенетики человека до иммунологии беспозвоночных позволил ей создать уникальные инструменты для изучения древних механизмов защиты.

Биология
# актиния
# биология
# вирусы
4 августа, 13:21
Андрей Серегин

Кабаны помогли воронам оценить безопасность еды

Животные нередко оценивают безопасность незнакомой пищи по поведению сородичей и представителей других видов. Эксперименты ученых в Альпах показали, что вороны не спешат подходить к новому месту кормления, пока к еде не приступят кабаны, ориентируясь на них в рискованной ситуации.

Биология
# вороны
# еда
# межвидовая коммуникация
# стая
# эволюция
4 августа, 12:03
Александр Березин

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

Космонавтика
# SpaceX
# космодромы
# космос
# США
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Мягкий клещ, переносящий возвратный тиф, укусил человека прямо у него дома

    5 августа, 07:23

  2. Дефицит мужчин отразился на здоровье женщин и их новорожденных детей

    5 августа, 07:03

  3. Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

    4 августа, 16:16

  4. Сканирование грунта показало, что скрывают земляные насыпи на неолитическом кладбище в Бретани

    4 августа, 16:02
Выбор редакции

Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

4 августа, 16:16

Последние комментарии

Sam Dowson
1 минута назад
Иван, запах у неё не бомжа, а ночных фиалок - в тексте это есть. В прошлые времена сушеные хвосты выхухоли вешали рядом с одеждой.

Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

Артём Кузьмин
26 минут назад
Станислав, а на замену привозят пакистанцев и "прекрасных" радикалов из средней Азии. Россия вкусит азиатскую культуру)) русрез уже скоро, слишком

Инфографика: какие страны выше среднемирового уровня по индексу человеческого развития

ulogin_vkontakte_36459212
57 минут назад
Я читал об этом несколько лет назад. "Просветили" джунгли Амазонки и нашли все эти сооружения, точнее их останки и прочее. И про миллионы жителей

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Ден Толмачёв
2 часа назад
Британский аналитический центр доказал что Земля не круглая а горькая и на зубах хрустит.

Рейтинг самых процветающих стран мира

Сергей Механик
2 часа назад
Сергей, каждый человек имеет право на своё мнение. Когда оно обосновано, то имеет больше сторонников.

Маск обновил прогноз по срокам полета человека на Марс

Павел Т
7 часов назад
С годами остается только добрая совесть. Что же , это не плохо, что это характерно для людей с совестью, а если ее не было , то и к старости не

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Dmitriy
8 часов назад
Как это локальный дефицит, если все населеные пункты строят рядом с реками или прямо на реке. Вот и странно что у нас так мало воды. Да один Байкал

Инфографика: в каких странах больше всего возобновляемых запасов пресной воды на одного жителя

Gavril Milokumov
8 часов назад
Понятное дело в Москву родненькую и Питер свезли топливо - решили проблему россиян. Вчера у себя в городе пока ехал в аэропорт - на половине

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Иван Колупаев
9 часов назад
Андрей, 100% эффективной ПВО ни у кого нет, 98% считается за отличный результат. Но два процента от тысячи это двадцать. Гигантские загоризонтные

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Иван Колупаев
9 часов назад
Иван, в России тоже выплаты за погибших нехилые. И скажем не все воспринимают их адекватно. Особенно в местностях где с другими источниками дохода

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Андрей Лобанов
10 часов назад
За всё всегда платит конечный потребитель, если дроны могут так далеко заходить это значит что то что выставлялось как преимущество наши

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Иван Иванов
10 часов назад
Alexander, А вы случайно не женщина? Если вам так нравится украина? зачем александром подписались, возможно александра? Вопрос тут в логике, на украине

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Tim P
10 часов назад
Райко, "Лидером Европы является Россия, во многом благодаря мощному зерновому сектору. Страна занимает первое место в мире по экспорту пшеницы и

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Tim P
10 часов назад
Райко, да, что-то совсем не видно Украину, которая рассказала, что без её экспорта зерна в мире начнётся голод. Он не начнётся из-за этого даже в

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Иван Колупаев
10 часов назад
Sam, ага на пикабушке пишут к 3 августа бензиновый кризис внезапно рассосался и цены упали а 4 августа опять как всегда.

Лимиты из-за бензинового кризиса отменили — как это прогнозировал ранее Naked Science

Stas Zhurman
10 часов назад
Написано: "по стоимости". Неужели не ясно

Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира

Иван Колупаев
11 часов назад
Автор деликатно обходит вопрос происхождения слова "выхухоль" темное мол слово. А ведь все просто. Согласно словарю Г. А. Крылова, слово «выхухоль»

Оттащите ее от края: как спасают русскую выхухоль

Анатолий Корябкин
11 часов назад
Парниша работает с размахом

SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

Сергей Пендерецкий
12 часов назад
Леонид, ты хоть раз задавался вопросом почему у людей нет воды, умница ты моя?

Маск обновил прогноз по срокам полета человека на Марс

Сергей Пендерецкий
12 часов назад
Сергей, именно из-за таких как ты людей мы и останемся ползать по земле. Трата денег и риски? Хоть 1 направление назови где этого нет.

Маск обновил прогноз по срокам полета человека на Марс

Самые обсуждаемые