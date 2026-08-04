Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инженеры представили первый в мире солнцемобиль скорой помощи
Команда из 23 студентов нидерландских университетов создала необычный солнечный электромобиль, призванный доставлять медицинскую помощь в районы, где остро не хватает топлива, электроэнергии и даже пригодных для проезда дорог.
Студенческая команда Solar Team Eindhoven из Технического университета Эйндховена представила Stella Juva, который разработчики называют первым в мире электромобилем скорой помощи, работающим исключительно на солнечной энергии. Однако речь идет не о привычной машине с сиренами и проблесковыми маячками, доставляющей пациентов в больницу. Напротив, Stella Juva сама привозит медицинскую помощь туда, где она особенно необходима.
Мобильная клиника позволяет медицинским работникам проводить анализы крови, обследования на туберкулез и малярию, вакцинацию, а также выполнять ультразвуковую диагностику беременности. Благодаря этому жители удаленных населенных пунктов смогут получать своевременную диагностику и лечение распространенных заболеваний, тогда как путь до ближайшей больницы зачастую занимает несколько часов, а иногда и вовсе невозможен.
Встроенные в крышу солнечные панели обеспечивают электроэнергией как силовую установку электромобиля, так и все медицинское оборудование на борту. По расчетам разработчиков, в солнечный день Stella Juva сможет преодолеть до 715 километров, что позволит ему работать в регионах со слабой инфраструктурой без необходимости пользоваться зарядными станциями. Впрочем, столь впечатляющий запас хода еще предстоит подтвердить в ходе реальных испытаний.
На крыше электромобиля установлены солнечные элементы AIKO All Back Contact (ABC), у которых электрические контакты расположены на обратной стороне фотоэлемента. Такое решение увеличивает площадь поглощения солнечного света и повышает эффективность генерации энергии. Кроме того, технология металлизации без использования серебра снижает риск образования микротрещин, а сами элементы сохраняют высокую производительность даже при экстремально высоких температурах — важное преимущество для эксплуатации в жарком климате.
Аккумуляторная батарея защищена специальным эпоксидным покрытием PPG CoraChar SE 4000, которое замедляет распространение тепла и огня в случае теплового разгона аккумуляторных ячеек.
Для Solar Team Eindhoven это далеко не первый необычный проект. Ранее команда уже создала солнечный автодом Stella Vita, а также внедорожный электромобиль Stella Terra, который в 2023 году успешно преодолел более 1000 километров по территории Марокко и пустыни Сахара, используя исключительно энергию солнца.
Однако главным испытанием для новой разработки станет не презентация, а работа в реальных условиях. Уже в августе студенты отправят Stella Juva в Кению, где электромобиль должен преодолеть несколько сотен километров исключительно на солнечной энергии. На двух удаленных медицинских пунктах специалисты смоделируют различные клинические ситуации, включая оказание помощи пациентам с туберкулезом, чтобы оценить эффективность мобильной клиники и надежность ее оборудования вдали от университетской лаборатории.
В Тюмени у «Газпром нефти» естественным образом сформировался большой научно-исследовательский кластер. В городе расположено более десятка институтов и образовательных центров, филиалы РАН, а в 2024 году на полную мощность заработал исследовательский центр «Геосфера». Корреспондент Naked Science побывала в Тюмени по приглашению «Газпром нефти». Рассказываем об этом опыте в подробностях.
Психологи показали, что базовые черты человеческой личности меняются на протяжении жизни не меньше, чем уровень дохода или состояние здоровья. Проанализировав данные более 160 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что общепринятое представление о «неизменном характере» ошибочно.
Среди мамонтов, кости которых находили на стоянках древних людей, самки встречались в два раза чаще, чем самцы. Среди животных, погибших естественной смертью, половое соотношение было обратным. Авторы нового исследования предположили, что древние люди далеко не случайно выбирали добычу, а их действия напоминали продуманную стратегию.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Сентября, 2022
Звезда по имени тайна: чего мы до сих пор не знаем о Солнце
23 Декабря, 2017
Пролетая над гнездом Казанки
11 Августа, 2016
«Ударная» четверка: лучшие боевые вертолеты России и США
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии