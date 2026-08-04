  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 августа, 08:22
Рейтинг: +1229
Посты: 2796

Инженеры представили первый в мире солнцемобиль скорой помощи

Команда из 23 студентов нидерландских университетов создала необычный солнечный электромобиль, призванный доставлять медицинскую помощь в районы, где остро не хватает топлива, электроэнергии и даже пригодных для проезда дорог.

Сообщество
# технологии
# транспорт
# электромобили
# энергия
Stella Juva / ©  Solar Team Eindhoven
Stella Juva / ©  Solar Team Eindhoven

Студенческая команда Solar Team Eindhoven из Технического университета Эйндховена представила Stella Juva, который разработчики называют первым в мире электромобилем скорой помощи, работающим исключительно на солнечной энергии. Однако речь идет не о привычной машине с сиренами и проблесковыми маячками, доставляющей пациентов в больницу. Напротив, Stella Juva сама привозит медицинскую помощь туда, где она особенно необходима.

Мобильная клиника позволяет медицинским работникам проводить анализы крови, обследования на туберкулез и малярию, вакцинацию, а также выполнять ультразвуковую диагностику беременности. Благодаря этому жители удаленных населенных пунктов смогут получать своевременную диагностику и лечение распространенных заболеваний, тогда как путь до ближайшей больницы зачастую занимает несколько часов, а иногда и вовсе невозможен.

Встроенные в крышу солнечные панели обеспечивают электроэнергией как силовую установку электромобиля, так и все медицинское оборудование на борту. По расчетам разработчиков, в солнечный день Stella Juva сможет преодолеть до 715 километров, что позволит ему работать в регионах со слабой инфраструктурой без необходимости пользоваться зарядными станциями. Впрочем, столь впечатляющий запас хода еще предстоит подтвердить в ходе реальных испытаний.

На крыше электромобиля установлены солнечные элементы AIKO All Back Contact (ABC), у которых электрические контакты расположены на обратной стороне фотоэлемента. Такое решение увеличивает площадь поглощения солнечного света и повышает эффективность генерации энергии. Кроме того, технология металлизации без использования серебра снижает риск образования микротрещин, а сами элементы сохраняют высокую производительность даже при экстремально высоких температурах — важное преимущество для эксплуатации в жарком климате.

Аккумуляторная батарея защищена специальным эпоксидным покрытием PPG CoraChar SE 4000, которое замедляет распространение тепла и огня в случае теплового разгона аккумуляторных ячеек. 

Для Solar Team Eindhoven это далеко не первый необычный проект. Ранее команда уже создала солнечный автодом Stella Vita, а также внедорожный электромобиль Stella Terra, который в 2023 году успешно преодолел более 1000 километров по территории Марокко и пустыни Сахара, используя исключительно энергию солнца.

Однако главным испытанием для новой разработки станет не презентация, а работа в реальных условиях. Уже в августе студенты отправят Stella Juva в Кению, где электромобиль должен преодолеть несколько сотен километров исключительно на солнечной энергии. На двух удаленных медицинских пунктах специалисты смоделируют различные клинические ситуации, включая оказание помощи пациентам с туберкулезом, чтобы оценить эффективность мобильной клиники и надежность ее оборудования вдали от университетской лаборатории.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Авг
Бесплатно
Все о звездных дождях
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Охота за Авророй: все о полярных сияниях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Тайны японского языка
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Ночная стража
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Колористика: цветные картинки в печати и на экранах
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Марковская республика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Человек начинается с незнания: как науки (не)создают нас
Sistema Gallery
Москва
Лекция
07 Авг
1000
Бессмертие по промокоду
Medio Modo
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Загадки муравьиной цивилизации. Тайны подземных городов
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 августа, 13:03
Evgenia Vavilova

Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

В Тюмени у «Газпром нефти» естественным образом сформировался большой научно-исследовательский кластер. В городе расположено более десятка институтов и образовательных центров, филиалы РАН, а в 2024 году на полную мощность заработал исследовательский центр «Геосфера». Корреспондент Naked Science побывала в Тюмени по приглашению «Газпром нефти». Рассказываем об этом опыте в подробностях.

Технологии
# бурение скважин
# вечная мерзлота
# геологоразведка
# гидроразрыв пласта
# Керамика
# керн
# машинное зрение
# микрофлюидика
# нефть
# нефтяные скважины
Выбор редакции
3 августа, 12:57
Илья Гриднев

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Психологи показали, что базовые черты человеческой личности меняются на протяжении жизни не меньше, чем уровень дохода или состояние здоровья. Проанализировав данные более 160 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что общепринятое представление о «неизменном характере» ошибочно.

Психология
# большая пятерка
# изменение личности
# личностная психология
# характер
2 августа, 12:18
Игорь Байдов

Древние охотники чаще добывали самок шерстистых мамонтов, чем самцов

Среди мамонтов, кости которых находили на стоянках древних людей, самки встречались в два раза чаще, чем самцы. Среди животных, погибших естественной смертью, половое соотношение было обратным. Авторы нового исследования предположили, что древние люди далеко не случайно выбирали добычу, а их действия напоминали продуманную стратегию.

Антропология
# люди
# мамонты
# охотники
# последние мамонты
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
28 июля, 11:46
Редакция Naked Science

Гигафабрика CATL и Stellantis за 4,1 миллиарда евро получила все разрешения на строительство

Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.

Технологии
# аккумуляторы
# Испания
# производство
# электромобили
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Перепрограммирование противовирусного ответа: что актинии могут рассказать о древних механизмах иммунной защиты

    3 августа, 15:37

  2. Память сдвинула начало и конец событий навстречу друг другу

    3 августа, 13:36

  3. Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

    3 августа, 13:03

  4. Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

    3 августа, 12:57
Выбор редакции

Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

3 августа, 13:03

Последние комментарии

Tiger Vih
6 минут назад
Яков, Гражданам Европы виза для въезда в Китай сроком до 30 дней не требуется.

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Alex Ander
36 минут назад
Fedul, мальчик, тебе кто разрешил так разговаривать со старшими? А про KZ я знаю, по тому как сам из Алматы. Тролль ты недоделанный.

Самые глубокие станции метро в мире

Fedul Konstalovsky
55 минут назад
Alex, паритет? Совсем с больной головы на здоровую? Или снова приступ любимого совко синдрома «Вотэбаутизма»? Вообще-то, в Казахстане не льется и не

Самые глубокие станции метро в мире

xxxGOxxx
1 час назад
Сергей, конечно. Это автономная территория в составе Китая(недавно ещё была в составе Британии). Там, кстати, очень круто, советую слетать, -

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Владимир Собакин
2 часа назад
Китай - 110 место... 🤣🤣🤣

Рейтинг самых процветающих стран мира

Sergei Efremov
3 часа назад
Так и хочется по сусалам нащелкать типа россияне и белларусы никуда не ездить.война войной а летай куда угодно

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Степан Жук
3 часа назад
Что по характеристикам? Сильно упали после перехода на отечественные композиты?

Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет

Shaxruz Rustamov
3 часа назад
Действительно ли мы измеряем изменение личности или изменение обстоятельств? Если взять дикого волка и поместить его в цирк, его поведение

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Riga Style
5 часов назад
Классная птичка

Франция получила первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 для сил специального назначения

пе4 ен4
6 часов назад
Kosta, не поленитесь википедии почитать как китайцы своровали у нас и у американцев технологии , улучшив и сделав свои истребители, теперь они не

В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

Яков Веденеев
7 часов назад
Талантливый, какой узкий кругозор у Вас, однако😂. Возьмем, например, море. У нас есть выбор из : Турции, Грузии, Катара, ОАЭ, Тайланда, Вьетнама, Кубы,

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Имя Фамилия
8 часов назад
Mikhail, нет, не сарказм. Я математик по образованию и 30 лет собирал собственную статистику по знакам зодиака. И могу сказать, что оно действительно

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Степан Жук
9 часов назад
Да все просто. Славяне реально жили в нищете. И весь свой быт, всю жизнь строили из тотальной экономии ресурсов и использовании максимума

Генетики нашли родину славян

Степан Жук
9 часов назад
Алекс, безусловно. Как и атомщики в СССР, которые сами попросили себе такого руководителя. Смени методичку, сирый

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Vladimir Lukianov
9 часов назад
Степан, согласен с вами, что верить на слово и верить просто так, это не вера, а легковерие или фанатизм. Это по меньшей мере не серьезно. В Библии

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Гена Пастухов
10 часов назад
Наталья, ну там всё-таки фильмы для, хотя бы, подростков, а не детсадовцев.

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

Гена Пастухов
10 часов назад
Сергей, просто оценщики нормальных фильмов не видели, Самогонщиков и Пёс Барбос и необычный кросс.

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

shk1pper
10 часов назад
Почему ухрюина не на первом месте?

Рейтинг самых процветающих стран мира

shk1pper
10 часов назад
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

Рейтинг самых процветающих стран мира

Наталья Васильева
10 часов назад
Странно, Звездные войны и Матрица есть, а Аватара нет.

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

Самые обсуждаемые