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Инженеры представили первый в мире солнцемобиль скорой помощи

Команда из 23 студентов нидерландских университетов создала необычный солнечный электромобиль, призванный доставлять медицинскую помощь в районы, где остро не хватает топлива, электроэнергии и даже пригодных для проезда дорог.

Stella Juva / © Solar Team Eindhoven

Студенческая команда Solar Team Eindhoven из Технического университета Эйндховена представила Stella Juva, который разработчики называют первым в мире электромобилем скорой помощи, работающим исключительно на солнечной энергии. Однако речь идет не о привычной машине с сиренами и проблесковыми маячками, доставляющей пациентов в больницу. Напротив, Stella Juva сама привозит медицинскую помощь туда, где она особенно необходима.

Мобильная клиника позволяет медицинским работникам проводить анализы крови, обследования на туберкулез и малярию, вакцинацию, а также выполнять ультразвуковую диагностику беременности. Благодаря этому жители удаленных населенных пунктов смогут получать своевременную диагностику и лечение распространенных заболеваний, тогда как путь до ближайшей больницы зачастую занимает несколько часов, а иногда и вовсе невозможен.

Встроенные в крышу солнечные панели обеспечивают электроэнергией как силовую установку электромобиля, так и все медицинское оборудование на борту. По расчетам разработчиков, в солнечный день Stella Juva сможет преодолеть до 715 километров, что позволит ему работать в регионах со слабой инфраструктурой без необходимости пользоваться зарядными станциями. Впрочем, столь впечатляющий запас хода еще предстоит подтвердить в ходе реальных испытаний.

На крыше электромобиля установлены солнечные элементы AIKO All Back Contact (ABC), у которых электрические контакты расположены на обратной стороне фотоэлемента. Такое решение увеличивает площадь поглощения солнечного света и повышает эффективность генерации энергии. Кроме того, технология металлизации без использования серебра снижает риск образования микротрещин, а сами элементы сохраняют высокую производительность даже при экстремально высоких температурах — важное преимущество для эксплуатации в жарком климате.

Аккумуляторная батарея защищена специальным эпоксидным покрытием PPG CoraChar SE 4000, которое замедляет распространение тепла и огня в случае теплового разгона аккумуляторных ячеек.

Для Solar Team Eindhoven это далеко не первый необычный проект. Ранее команда уже создала солнечный автодом Stella Vita, а также внедорожный электромобиль Stella Terra, который в 2023 году успешно преодолел более 1000 километров по территории Марокко и пустыни Сахара, используя исключительно энергию солнца.

Однако главным испытанием для новой разработки станет не презентация, а работа в реальных условиях. Уже в августе студенты отправят Stella Juva в Кению, где электромобиль должен преодолеть несколько сотен километров исключительно на солнечной энергии. На двух удаленных медицинских пунктах специалисты смоделируют различные клинические ситуации, включая оказание помощи пациентам с туберкулезом, чтобы оценить эффективность мобильной клиники и надежность ее оборудования вдали от университетской лаборатории.