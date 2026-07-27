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Андрей Привалов
Андрей Привалов
27 июля, 12:10
Рейтинг: +86
Посты: 256

«Джеймс Уэбб» впервые снял крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика

Международная группа астрономов, используя космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), впервые получила изображения диска обломков вокруг звезды TWA 10, расположенной примерно в 194 световых годах от Земли в созвездии Гидры. Исследование также включало наблюдения другой системы — TWA 25, чей диск был известен ранее, но теперь изучен с беспрецедентной детализацией.

Сообщество
# астрономия
# Джеймс Уэбб
# звёзды
# космос
Крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика, запечатленный камерой космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA
Крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика, запечатленный камерой космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA

Наблюдения проводились с использованием камеры NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) космической обсерватории «Джеймс Уэбб». Помимо поиска возможных экзопланет, ученые детально проанализировали структуру окружающих звезд пылевых дисков, оставшихся после формирования планетных систем.

Основным открытием стал диск вокруг TWA 10. Его радиус составляет примерно 191 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна примерно среднему расстоянию от Земли до Солнца и составляет около 150 миллионов километров), что делает его крупнейшим из всех известных дисков обломков, обнаруженных вокруг красных карликов. Для сравнения, это почти в пять раз дальше среднего расстояния от Солнца до Плутона.

В системе TWA 25 исследователи обнаружили резкое изменение плотности пыли во внутренней части диска, а также заметную асимметрию яркости на длине волны два микрометра. По мнению авторов работы, подобные особенности могут быть вызваны гравитационным влиянием еще не обнаруженных планет, которые формируют структуру диска, либо повышенной частотой столкновений между его частицами.

Во время наблюдений астрономы также выявили несколько потенциальных объектов-компаньонов: один в системе TWA 10 и два в TWA 25. Однако анализ их спектра показал, что с высокой вероятностью все эти объекты представляют собой фоновые звезды или галактики и не связаны с исследуемыми системами.

Полученные результаты позволяют предположить, что вокруг красных карликов может существовать значительно больше обломков протопланетных дисков, чем считалось ранее.

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