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Инфографика: крупнейшие банки Европы
На инфографике представлены 20 крупнейших банков Европы по совокупным активам в декабре 2025 года. Среди них оказался и представитель России.
В Европе с банковской системой ассоциируется Швейцария, однако в двадцатку попал лишь один швейцарский банк. Больше всего в рейтинге оказалось финансовых учреждений из Франции. Также в число лидеров по количеству банков вошла Великобритания.
По данным S&P Global, крупнейший банк Европы — BNP Paribas. Его штаб-квартира находится во Франции. Совокупные активы банка составляют примерно 3,279 триллиона долларов США.
На втором месте находится британский HSBC с совокупными активами в размере 3,212 триллиона долларов. Замыкает тройку французский Crédit Agricole Group (3,149 триллиона долларов).
Также в рейтинг попали три банка с головным офисом в Испании, два итальянских банка и по одному банку из Германии, Нидерландов и России. Российский Сбербанк попал на 18-е место с совокупными активами в размере 870 миллиардов долларов.
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