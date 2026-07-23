Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части
Морской биолог запечатлела редчайшую сцену: косатка на полном ходу врезалась в рыбу-луну, буквально разорвав ее на части.
Уникальные кадры были сняты Кэтрин Эйрес в июле 2024 года в Калифорнийском заливе во время погружения для наблюдения за косатками.
Погрузившись в воду, чтобы получше рассмотреть происходящее, исследовательница стала свидетельницей необычного поведения косаток. Одна из них удерживала мертвую рыбу-луну, пока другая стремительно приближалась к ней. Затем последовал мощный таранный удар.
В момент столкновения слышен характерный хруст — неудивительно, ведь рыба-луна относится к крупнейшим костным рыбам мирового океана. После удара ее тело буквально рассыпается на тысячи мелких фрагментов. На записи слышно, как Эйрес не может скрыть своего изумления от увиденного.
По данным Scientific American, к этому моменту косатки уже извлекли и съели внутренние органы рыбы — наиболее питательную часть добычи.
Почему животные организовали столь необычную и разрушительную атаку, пока остается загадкой. Эйрес и ее коллеги опубликовали результаты наблюдений в журнале Frontiers in Ethology, предположив, что такой способ позволяет легче разделить добычу между всеми членами стаи.
Рыба-луна может достигать трех метров в длину и весить более 1,8 тонны, что делает ее одной из самых тяжелых костных рыб в мировом океане. Даже столь внушительные размеры не спасают ее от изобретательных и невероятно сильных косаток.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Как нейросети меняют рынок дизайна, почему брендинг превращается в систему данных и какие навыки будут определять профессию дизайнера в ближайшие годы — рассказывает кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС Евгений Коржов.
Российские ученые разработали защитное покрытие для биорезорбируемых магниевых сплавов, которое позволяет замедлить коррозию материала и существенно уменьшить образование газа при его растворении в биологической среде.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Февраля, 2022
Посмотрите вверх: факты, загадки и домыслы о кометах
12 Сентября, 2016
Сталинские соколы: мифы и реальность
2 Августа, 2020
Новая лунная гонка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии