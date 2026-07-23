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Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части

Морской биолог запечатлела редчайшую сцену: косатка на полном ходу врезалась в рыбу-луну, буквально разорвав ее на части.

Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части / © Kathryn Ayres

Уникальные кадры были сняты Кэтрин Эйрес в июле 2024 года в Калифорнийском заливе во время погружения для наблюдения за косатками.

© Kathryn Ayres

Погрузившись в воду, чтобы получше рассмотреть происходящее, исследовательница стала свидетельницей необычного поведения косаток. Одна из них удерживала мертвую рыбу-луну, пока другая стремительно приближалась к ней. Затем последовал мощный таранный удар.

В момент столкновения слышен характерный хруст — неудивительно, ведь рыба-луна относится к крупнейшим костным рыбам мирового океана. После удара ее тело буквально рассыпается на тысячи мелких фрагментов. На записи слышно, как Эйрес не может скрыть своего изумления от увиденного.

По данным Scientific American, к этому моменту косатки уже извлекли и съели внутренние органы рыбы — наиболее питательную часть добычи.

Почему животные организовали столь необычную и разрушительную атаку, пока остается загадкой. Эйрес и ее коллеги опубликовали результаты наблюдений в журнале Frontiers in Ethology, предположив, что такой способ позволяет легче разделить добычу между всеми членами стаи.

Рыба-луна может достигать трех метров в длину и весить более 1,8 тонны, что делает ее одной из самых тяжелых костных рыб в мировом океане. Даже столь внушительные размеры не спасают ее от изобретательных и невероятно сильных косаток.