  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
23 июля, 14:19
Рейтинг: +681
Посты: 972

Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части

Морской биолог запечатлела редчайшую сцену: косатка на полном ходу врезалась в рыбу-луну, буквально разорвав ее на части.

Сообщество
# биология
# видео
# животные
# косатки
# природа
Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части / © Kathryn Ayres 
Редчайшие кадры: косатка врезалась в самую тяжелую костную рыбу в мире, разорвав ее на части / © Kathryn Ayres 

Уникальные кадры были сняты Кэтрин Эйрес в июле 2024 года в Калифорнийском заливе во время погружения для наблюдения за косатками.

© Kathryn Ayres 

Погрузившись в воду, чтобы получше рассмотреть происходящее, исследовательница стала свидетельницей необычного поведения косаток. Одна из них удерживала мертвую  рыбу-луну, пока другая стремительно приближалась к ней. Затем последовал мощный таранный удар.

В момент столкновения слышен характерный хруст — неудивительно, ведь рыба-луна относится к крупнейшим костным рыбам мирового океана. После удара ее тело буквально рассыпается на тысячи мелких фрагментов. На записи слышно, как Эйрес не может скрыть своего изумления от увиденного.

По данным Scientific American, к этому моменту косатки уже извлекли и съели внутренние органы рыбы — наиболее питательную часть добычи.

Почему животные организовали столь необычную и разрушительную атаку, пока остается загадкой. Эйрес и ее коллеги опубликовали результаты наблюдений в журнале Frontiers in Ethology, предположив, что такой способ позволяет легче разделить добычу между всеми членами стаи.

Рыба-луна может достигать трех метров в длину и весить более 1,8 тонны, что делает ее одной из самых тяжелых костных рыб в мировом океане. Даже столь внушительные размеры не спасают ее от изобретательных и невероятно сильных косаток.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Неизвестное ополчение Ленинграда
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Какие возможности открывает молекулярное моделирование?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Петровский док в Кронштадте: гидротехнический шедевр XVIII века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Последний император Эфиопии: жизнь и правление Хайле Селассие I
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
23 Июл
700
Саундтрек Вселенной
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Над вершиной мира
Урания
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Животные как первые покорители космического пространства
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
25 Июл
500
Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий
ВСмысле
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
И еще раз о Марсе! Когда же?
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 июля, 15:33
Александр Березин

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# лунная гонка
22 июля, 18:11
НИТУ МИСИС

Эксперт рассказал, как нейросети меняют профессию дизайнера

Как нейросети меняют рынок дизайна, почему брендинг превращается в систему данных и какие навыки будут определять профессию дизайнера в ближайшие годы — рассказывает кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизиро­ванного проектирования и дизайна НИТУ МИСИС Евгений Коржов.

НИТУ МИСИС
# дизайн
# искусственный интеллект
# нейросети
# технологии
# экономика
20 июля, 18:02
НИТУ МИСИС

Российские ученые нашли способ замедлить разрушение магниевых имплантатов

Российские ученые разработали защитное покрытие для биорезорбируемых магниевых сплавов, которое позволяет замедлить коррозию материала и существенно уменьшить образование газа при его растворении в биологической среде.

НИТУ МИСИС
# имплантаты
# материалы
# медицинские технологии
# сплавы
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
20 июля, 11:30
Игорь Байдов

Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

Археология
# горы
# Норвегия
# озера
# охотники-собиратели
# Рыба
# Скандинавия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эффективность психотерапии связали с чередованием переживания и дистанцирования

    23 июля, 14:22

  2. Объем талии предсказал риск инфаркта и инсульта

    23 июля, 14:22

  3. Археологи узнали главный продукт в рационе майя

    23 июля, 13:59

  4. Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

    23 июля, 11:47
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Autotrade222
2 секунды назад
Иван, ты свои бредни будешь в дурке рассказывать.

Китай ограничил использование ИИ-партнеров из-за риска зависимости и демографических проблем

Любовь С.
7 минут назад
Gavril, источник вспышки определяют по нескольким признакам: она произошла в самом центре галактики, где расположена СМЧД, ее рентгеновский спектр

Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

woodlark
22 минуты назад
Александр, не забудьте тогда сделать примечание в статье к слову "хомяки", что вы употребляете его в том же значении, в котором вас самого называли в

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Alex Gorski
55 минут назад
Уронить на поверхность пару-тройку комет — решаем вопрос наличия газов и воды. В точку Лагранжа поместить электромагнит, питаемый реактором,

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Илья Шарифьянов
1 час назад
Замечательная игра - отрицание очевидного под прикрытием "научного" подхода)

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Дарья Антонова
1 час назад
Полезная работа. Добротная статья. Тема переработки нефтяных остатков раскрыта. Спасибо, коллеги!

Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов

Александр Коваленко
1 час назад
Иван, разве я с этим спорю? Я полностью с Вами согласен что идёт война технологий. Речь идёт о том, что всё стоит денег. Деньги даёт экономика.

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Gavril Milokumov
1 час назад
Мне вот просто любопытно. Как они отличают что вспышка была именно от Черной Дыры, а не от скажем звезды по типу сверхновой?

Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

Илья Шарифьянов
2 часа назад
Комментировать - только портить) Издание стабильно скатывается в популизм

Бензиновый кризис в России выдыхается 

Имя Фамилия
3 часа назад
"Индекс производства нефтепродуктов в России (в составе общего индекса промышленного производства) в июне 2026 года упал на 21,8% по сравнению с тем же

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Gavril Milokumov
4 часа назад
Александр, ты не москвич случайно? У меня уральца стойкое ощущение что общаюсь с москвичом. Ни разу не видел ни одного вменяемого.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Gavril Milokumov
4 часа назад
Александр, человек занимается каталогизированием всего что больше спичечного коробка на орбите Земли и единственный в мире вел статистику

С Плесецка в обстановке секретности вывели на орбиту новую партию российских спутников «Рассвет»

Alex Borushkov
5 часов назад
Akato, Ты опять вылез, ублюдок!? Повторяю, жителям Капотни это скажи. И всем тем, кто свой кров из-за свинодронов потерял.

Рейтинг самых комфортных и наименее пригодных для жизни городов мира в 2026 году

Татарин Булатов
5 часов назад
Сколько же опять разворуют.И главное каждый раз одни и те же грабли.Профпссионализм не важен а главное это членство а един.России.Партия

Российский ответ Falcon 9: главный конструктор «Союза-5» рассказал о многоразовой ракете «Амур-СПГ»

Alex Borushkov
5 часов назад
Akato, Ты сам то в Копенгагене был, недоношенный!? Расскажи это всё жителям Капотни.

Рейтинг самых комфортных и наименее пригодных для жизни городов мира в 2026 году

Alex Borushkov
5 часов назад
Василий, ага, да мы вообще везде впереди планеты всей))) В каких городах ты ещё был, даун, что бы такое утверждать!?

Рейтинг самых комфортных и наименее пригодных для жизни городов мира в 2026 году

Мамай Шабахов
6 часов назад
А в России есть КБ которое занимается такой компановкой фезюляжа занимается?

У инновационного авиалайнера JetZero появились первые заказчики

Мамай Шабахов
6 часов назад
Интересно, в России с такой компоновкой кто нибудь занимается?

У инновационного авиалайнера JetZero появились первые заказчики

Nuar Tiktak
7 часов назад
А эти высокие зарплаты получают те кто подписал контракт? Если это тоже считали тогда да, мы синие😐

Карта: распределение стран по уровню дохода

Nuar Tiktak
7 часов назад
Про Россию смешно. Заявленные доходы ниже в 2 раза, а то 3 раза.

Карта: распределение стран по уровню дохода

Самые обсуждаемые