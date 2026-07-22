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В США рассказали о возможности использования нового аппарата для ремонта спутников в качестве оружия

Аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV), разработанный компанией Northrop Grumman, официально предназначен для обслуживания, ремонта и дозаправки спутников на орбите. Однако сама конструкция аппарата с двумя роботизированными манипуляторами открывает возможность его применения и в совершенно иной роли — в качестве потенциального противоспутникового оружия.

Аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) / © US Navy

Первый такой космический аппарат отправился 22 июля на орбиту. В перспективе компания намерена сформировать целый флот MRV, который будет предоставлять коммерческие услуги по ремонту и продлению срока службы спутников. Тем не менее эксперты уже задаются вопросом: способны ли эти машины выполнять не только мирные задачи, но и выводить из строя космические аппараты вероятного противника?

Интерес к подобному сценарию не случаен. Космические силы США уже открыто заявляли, что работают над созданием наступательных космических возможностей, которые должны защитить американские спутники на фоне стремительно растущих угроз в космосе.

Тема возможного боевого применения MRV была поднята во время квартального отчета Northrop Grumman перед инвесторами.

Генеральный директор компании Кэти Уорден, представляя проект, отметила: «В рамках нашего портфеля технологий обслуживания спутников мы создали первый коммерческий роботизированный космический аппарат, способный ремонтировать, перемещать и обслуживать спутники на геостационарной орбите при помощи двух роботизированных манипуляторов. Он также может устанавливать на спутники специальные модули продления срока службы как для государственных, так и для коммерческих заказчиков, позволяя увеличить их эксплуатацию еще примерно на восемь лет».

Аналитик исследовательской компании Melius Research Скотт Микус задал прямой вопрос: «Понимаю, что вы, вероятно, не сможете назвать конкретные цифры, но каков, на ваш взгляд, потенциальный рынок для наступательной версии этого аппарата, способной выводить из строя спутники противника?».

Кэти Уорден ответила весьма дипломатично: «Я предоставлю правительству США решать, каким образом подобные возможности могут использоваться для выполнения его задач. Наша цель — предоставить клиентам технологии и варианты их применения, а вопросы политики, сроков и способов использования этих технологий остаются за государством».

Фактически глава компании не исключила подобный сценарий.