Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США рассказали о возможности использования нового аппарата для ремонта спутников в качестве оружия
Аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV), разработанный компанией Northrop Grumman, официально предназначен для обслуживания, ремонта и дозаправки спутников на орбите. Однако сама конструкция аппарата с двумя роботизированными манипуляторами открывает возможность его применения и в совершенно иной роли — в качестве потенциального противоспутникового оружия.
Первый такой космический аппарат отправился 22 июля на орбиту. В перспективе компания намерена сформировать целый флот MRV, который будет предоставлять коммерческие услуги по ремонту и продлению срока службы спутников. Тем не менее эксперты уже задаются вопросом: способны ли эти машины выполнять не только мирные задачи, но и выводить из строя космические аппараты вероятного противника?
Интерес к подобному сценарию не случаен. Космические силы США уже открыто заявляли, что работают над созданием наступательных космических возможностей, которые должны защитить американские спутники на фоне стремительно растущих угроз в космосе.
Тема возможного боевого применения MRV была поднята во время квартального отчета Northrop Grumman перед инвесторами.
Генеральный директор компании Кэти Уорден, представляя проект, отметила: «В рамках нашего портфеля технологий обслуживания спутников мы создали первый коммерческий роботизированный космический аппарат, способный ремонтировать, перемещать и обслуживать спутники на геостационарной орбите при помощи двух роботизированных манипуляторов. Он также может устанавливать на спутники специальные модули продления срока службы как для государственных, так и для коммерческих заказчиков, позволяя увеличить их эксплуатацию еще примерно на восемь лет».
Аналитик исследовательской компании Melius Research Скотт Микус задал прямой вопрос: «Понимаю, что вы, вероятно, не сможете назвать конкретные цифры, но каков, на ваш взгляд, потенциальный рынок для наступательной версии этого аппарата, способной выводить из строя спутники противника?».
Кэти Уорден ответила весьма дипломатично: «Я предоставлю правительству США решать, каким образом подобные возможности могут использоваться для выполнения его задач. Наша цель — предоставить клиентам технологии и варианты их применения, а вопросы политики, сроков и способов использования этих технологий остаются за государством».
Фактически глава компании не исключила подобный сценарий.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух инсектицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.
Коллектив российских ученых из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ впервые детально описал синоптическую изменчивость плюма реки Печоры, который формируется в юго-восточной части Баренцева моря, называемой Печорским морем. Исследование показало, что эта опресненная водная масса способна резко разрастаться до площади 55 тысяч квадратных километров (более 60 процентов всего Печорского моря) не только во время весеннего половодья, когда речной сток максимален, но и в любой месяц лета, при условии что на нее воздействует ветер подходящего направления и скорости. Более того, ученые зафиксировали два редких, но регулярных явления: «линзы» пресной воды, отсоединившиеся от основного плюма, которые дрейфуют на сотни километров к Новой Земле, и частые затоки печорских вод в Карское море через пролив Карские Ворота.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Января, 2015
Погребальные обряды народов мира
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
9 Января, 2016
Топ лучших снайперских винтовок мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии