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SpaceX запустила новаторскую миссию по обслуживанию спутников на орбите

Компания SpaceX осуществила запуск новаторской миссии, призванной открыть новую главу в обслуживании спутников непосредственно на орбите. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в ночь с 21 на 22 июля с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Аппарат MRV / © Northrop Grumman

Компания назвала миссию MRV-MEP, поскольку на орбиту вывели Mission Robotic Vehicle (MRV) — роботизированный сервисный аппарат — и три Mission Extension Pods (MEP) — модуля продления срока службы спутников. Все они будут эксплуатироваться компанией SpaceLogistics, дочерним подразделением американского аэрокосмического гиганта Northrop Grumman.

Аппарат MRV оснащен двумя роботизированными манипуляторами длиной около трех метров каждый, разработанными Военно-морской исследовательской лабораторией США. С их помощью он закрепит три впервые запускаемых модуля MEP на трех различных спутниках, находящихся на геостационарной орбите.

После установки модуль MEP с помощью электрической двигательной установки будет обеспечивать коррекцию орбиты и разгрузку накопленного момента импульса спутника.

Сам MRV и модули MEP выведены на геостационарную орбиту отдельно друг от друга. Когда придет время выполнения операций, сервисный аппарат с помощью роботизированных рук захватит очередной модуль MEP, доставит его к спутнику клиента и закрепит на его корпусе. После установки всех трех модулей MRV останется работать на геостационарной орбите, ожидая прибытия новых подобных «орбитальных реактивных ранцев» для спутников.

Согласно информации Northrop Grumman, MRV способен не только устанавливать модули продления ресурса, но также перемещать, инспектировать, ремонтировать и модернизировать космические аппараты непосредственно на орбите. Кроме того, он оснащен разработанным компанией модулем Passive Refueling Module (PRM) — первым в отрасли стандартизированным интерфейсом для дозаправки спутников, официально одобренным Космическими силами США. Это позволит в будущем заправлять сам аппарат MRV топливом прямо в космосе.