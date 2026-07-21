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Падение акций технологических компаний может свидетельствовать об ослаблении ажиотажа вокруг ИИ
Китай представил мощную модель искусственного интеллекта Kimi K3. За этим последовало падение акций технологических компаний, а СМИ стали писать о возможном снижении ажиотажа вокруг ИИ.
Китайский стартап Moonshot представил Kimi K3 17 июля. Компания утверждает, что это крупнейшая open weight ИИ-модель. Американский технологический рынок ответил падением — индексы S&P 500 и Nasdaq на утренних торгах сильно понизились.
Интерес инвесторов к компаниям-производителям чипов, судя по всему, немного снижается. Вероятно, это связано с опасениями из-за больших расходов на искусственный интеллект. В частности, акции Nvidia снизились на 1,4%.
Индекс Philadelphia Semiconductor Index упал на 1,8%. С конца июня он потерял более 20% от своего рекордного значения. Этот индекс показывает динамику акций крупнейших компаний, связанных с производством полупроводников.
Старший аналитик City Index Фиона Чинкотта отметила, что падение акций производителей чипов ухудшило настроение на всем рынке.
Китайская модель лишь усилила опасения инвесторов. Старший глобальный инвестиционный стратег Edward Jones Investments Анджело Куркафас отметил, что Kimi K3 в некоторых аспектах сопоставима с решениями Anthropic и OpenAI. Он не исключает, что представленная модель частично могла повлиять на ослабление рынка, начавшееся в Азии.
К 20 июля акции частично отыграли падение. Однако некоторые эксперты считают, что, хотя Kimi K3 частично могла повлиять на рынок, опасения инвесторов связаны не только с китайским стартапом. По мнению аналитиков, ключевой вопрос заключается в том, смогут ли технологические компании оправдать многомиллиардные вложения в ИИ.
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Коллектив российских ученых из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ впервые детально описал синоптическую изменчивость плюма реки Печоры, который формируется в юго-восточной части Баренцева моря, называемой Печорским морем. Исследование показало, что эта опресненная водная масса способна резко разрастаться до площади 55 тысяч квадратных километров (более 60 процентов всего Печорского моря) не только во время весеннего половодья, когда речной сток максимален, но и в любой месяц лета, при условии что на нее воздействует ветер подходящего направления и скорости. Более того, ученые зафиксировали два редких, но регулярных явления: «линзы» пресной воды, отсоединившиеся от основного плюма, которые дрейфуют на сотни километров к Новой Земле, и частые затоки печорских вод в Карское море через пролив Карские Ворота.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
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