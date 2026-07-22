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Коала впервые получила революционную двухэтапную вакцину от хламидиоза

Спустя десять месяцев после того, как вакцина против хламидиоза была официально одобрена для применения у австралийских коал, произошел новый исторический шаг. Самка коалы по кличке Бамсе стала первым животным, получившим инновационную двухэтапную вакцину нового поколения, которая делает возможной массовую иммунизацию диких популяций.

Коала впервые получила революционную двухэтапную вакцину от хламидиоза / © Currumbin Wildlife Sanctuary

Бамсе ввели препарат под легким наркозом в Ветеринарной больнице Каррамбина, а затем, в тот же день выпустили обратно в естественную среду обитания, снабдив GPS-ошейником для наблюдения за ее состоянием и оценки эффективности новой вакцины.

Новая вакцина сочетает обычную инъекцию с биоразлагаемым имплантом, разработанным учеными Технологического университета Квинсленда. Имплант постепенно растворяется в организме примерно за 30 дней, автоматически высвобождая вторую дозу препарата. Благодаря этому отпадает необходимость повторно отлавливать уже вакцинированных диких коал для введения бустерной дозы — одной из самых сложных и дорогостоящих задач при реализации подобных программ.

Хотя тема хламидиоза у коал давно стала объектом многочисленных шуток, в действительности речь идет об одной из главных угроз существованию этого вида. По оценкам специалистов, около половины всех оставшихся коал Австралии инфицированы хламидиями, хотя уровень зараженности сильно зависит от конкретной популяции. В одних районах заболевание встречается редко, тогда как в других заражены до 90% животных.

Коал поражают два вида бактерий — Chlamydia pecorum и Chlamydia pneumoniae, однако подавляющее большинство случаев связано именно с Chlamydia pecorum. Инфекция может долгое время протекать бессимптомно, но нередко приводит к тяжелым последствиям — поражению глаз и даже полной слепоте, а у самок вызывает бесплодие. Именно бесплодие представляет особую опасность для коал, численность которых неуклонно сокращается.

После того как Бамсе получила новую вакцину, аналогичную процедуру прошли еще четыре коалы, которых также выпустили обратно в дикую природу. Через месяц Бамсе и еще одну вакцинированную коалу вновь обследовали. Анализы подтвердили, что обе они по-прежнему не заражены хламидиозом.

В общей сложности в Ветеринарной больнице Каррамбина и Центре реабилитации коал Моггилл уже вакцинировано более 500 животных, включая около 30 молодых коал.

Ранее программа требовала повторного отлова животных спустя четыре недели после первой прививки для введения второй дозы. Новый имплант практически устраняет эту необходимость, существенно снижая стресс для животных и сокращая затраты на поиск и повторный отлов этих скрытных сумчатых.