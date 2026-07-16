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В США заявили о беспрецедентных темпах серийного производства китайских истребителей J-20 «Могучий дракон»
Хотя сегодня основное внимание приковано к китайским истребителям шестого поколения, именно Chengdu J-20 «Могучий дракон» становится главным фактором трансформации Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) благодаря беспрецедентным темпам серийного производства.
После того как в конце 2024 года Китай впервые продемонстрировал сразу два проекта боевых самолетов шестого поколения, именно они оказались в центре внимания мировой прессы. Однако, несмотря на этот ажиотаж, наиболее важным боевым самолетом ВВС НОАК остается именно J-20. Эта машина не только дала китайской авиации возможности, которых ей прежде не хватало, но и выпускается в действительно огромных количествах. Такой масштаб производства свидетельствует о способности китайской промышленности серийно изготавливать даже самые сложные образцы вооружений. Одновременно это наглядно демонстрирует скорость модернизации ВВС Китая и заставляет задуматься: сколько же «Могучих драконов» уже поступило на вооружение?
К концу 2019 года, почти через десять лет после первого появления самолета, западные аналитики оценивали количество построенных J-20 примерно в 50 единиц, включая предсерийные экземпляры. Одновременно в китайских источниках появились неподтвержденные сведения о производственной мощности до 48 самолетов ежегодно, однако убедительных подтверждений этим данным тогда не существовало.
Уже к концу 2022 года западные оборонные издания сообщали, что ВВС Китая получили не менее 200 J-20. Эта оценка основывалась главным образом на анализе заводских серийных номеров, свидетельствовавших о выпуске четырех производственных серий.
В начале 2023 года британский Международный институт стратегических исследований (IISS) дал более осторожную оценку, указав, что в строевых частях имеется как минимум 150 J-20. Однако аналитики института предположили, что уже к концу того же года китайский парк этих самолетов превысит численность американских F-22 Raptor. По их мнению, этому способствовало то, что за предыдущие три года ежегодный выпуск J-20, вероятно, удвоился. Для сравнения, ВВС США сегодня располагают 185 F-22, однако лишь 143 самолета находятся в боеготовых строевых подразделениях. Остальные используются для подготовки летчиков, испытаний и оценки новых технологий, а часть парка постоянно проходит техническое обслуживание.
Подробный анализ программы J-20 был опубликован изданием Janes летом 2024 года. Согласно этим данным, менее чем за одиннадцать месяцев — с июля 2023 года — ВВС НОАК получили свыше 70 новых J-20, доведя их общее количество примерно до 195 самолетов.
Изучение спутниковых снимков показало, что к маю 2024 года J-20 эксплуатировали 12 авиационных бригад, причем три из них были полностью перевооружены на этот тип. Особое значение имело то, что J-20 поступил на вооружение всех пяти территориальных командований НОАК.
К 2025 году стало очевидно, что суммарный выпуск J-20 уже приблизился к 300 самолетам. Осенью того же года известный исследователь китайской военной авиации Андреас Руппрехт обнаружил J-20 с серийным номером, свидетельствующим о том, что этот самолет стал трехсотым экземпляром, выпущенным в рамках десятой производственной серии. Тем временем британский аналитический центр RUSI пришел к выводу, что к концу 2025 года темпы производства достигли примерно 120 самолетов в год, а около 300 J-20 уже состояли на вооружении не менее 13 авиационных полков ВВС НОАК. При этом аналитики подчеркивали, что фактически произведено, вероятно, еще больше самолетов, поскольку часть новых машин еще не была передана в строевые подразделения.
Опираясь на существующую динамику, RUSI прогнозирует, что к 2030 году ВВС Китая будут располагать примерно 1000 истребителей J-20 всех модификаций, а также около 900 J-16.
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