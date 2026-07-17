Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Жители Татарстана просят снести вышки связи, а потом жалуются на плохую связь
Некоторые люди боятся вышек сотовой связи. Из-за жалоб операторы демонтируют уже работающее оборудование, но потом без связи остаются целые микрорайоны.
Радиофобия — страх перед источниками ионизирующего (радиационного) и неионизирующего излучения. Она включает в себя в том числе и страх перед вышками связи.
Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин сообщил на коллегии ведомства, что радиофобия населения сказывается на развитии сетей мобильной связи. Как передает «Бизнес Online», из-за жалоб операторы демонтируют работающие базовые станции и останавливают строительство новых. В итоге без связи оказываются сами жители.
Как рассказал Начвин, в Казани пришлось убрать базовую станцию возле больницы № 8. Теперь жители могут лишиться вышки, расположенной рядом с ЖК «Изумрудный город».
Иногда сложности у операторов возникают еще на этапе согласования. Одному из операторов связи не разрешили разместить базовую станцию у торгового центра KazanMall. К установке новой вышки не готовы и жители села Сауш.
Операторы связи сталкивались с подобными жалобами и раньше. Например, в 2021 году с установкой вышки боролись жители деревни Травкино Лаишевского района Татарстана.
Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.
В ночь на 17 июля, в 01:45 по московскому времени, в Техасе должен состояться 13-й запуск мощнейшей ракеты в истории. Трансляция начнется за 30 минут до старта Starship.
Ученые подтвердили один из самых необычных эффектов Общей теории относительности (ОТО): вращение Земли действительно «увлекает» за собой пространство-время. Новое измерение, выполненное с помощью спутника LARES-2, оказалось примерно в 10 раз точнее предыдущих и еще сильнее ограничило пространство для альтернативных теорий гравитации.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Июня, 2017
Мы — внеземного происхождения?
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
18 Июня, 2014
Квантовые компьютеры: принципы работы
14 Сентября, 2016
Леонардо да Винчи: величайшие изобретения
14 Июля, 2019
Лекарство от здоровья: как работает допинг
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии