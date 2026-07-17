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Жители Татарстана просят снести вышки связи, а потом жалуются на плохую связь

Некоторые люди боятся вышек сотовой связи. Из-за жалоб операторы демонтируют уже работающее оборудование, но потом без связи остаются целые микрорайоны.

© Richard Burlton, unsplash

Радиофобия — страх перед источниками ионизирующего (радиационного) и неионизирующего излучения. Она включает в себя в том числе и страх перед вышками связи.

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин сообщил на коллегии ведомства, что радиофобия населения сказывается на развитии сетей мобильной связи. Как передает «Бизнес Online», из-за жалоб операторы демонтируют работающие базовые станции и останавливают строительство новых. В итоге без связи оказываются сами жители.

Как рассказал Начвин, в Казани пришлось убрать базовую станцию возле больницы № 8. Теперь жители могут лишиться вышки, расположенной рядом с ЖК «Изумрудный город».

Иногда сложности у операторов возникают еще на этапе согласования. Одному из операторов связи не разрешили разместить базовую станцию у торгового центра KazanMall. К установке новой вышки не готовы и жители села Сауш.

Операторы связи сталкивались с подобными жалобами и раньше. Например, в 2021 году с установкой вышки боролись жители деревни Травкино Лаишевского района Татарстана.