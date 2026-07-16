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Япония планирует запускать ракеты в три раза чаще, чем сейчас, и обогнать Россию
Правительство Японии поставило перед собой амбициозную цель — в несколько раз увеличить количество космических запусков, несмотря на сохраняющиеся трудности как с существующими, так и с перспективными ракетами-носителями.
На прошедшей в Токио конференции Spacetide представители японских властей сообщили, что национальная космическая стратегия предусматривает достижение ключевого показателя эффективности — 30 запусков в год к началу 2030-х годов. В эту цифру входят как государственные, так и коммерческие миссии.
Если у Японии все получится, то Страна восходящего солнца сможет обойти Россию, которая сегодня находится на третьем месте в мире по числу запусков космических ракет (после США и Китая), так как, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, наша страна в ближайшее десятилетие планирует произвести и запустить около 300 ракет — в среднем по 20–30 ежегодно.
Эта задача напрямую связана с другой стратегической целью — увеличить долю японских спутников, запускаемых с территории страны. Сегодня внутри страны выводится на орбиту около 50% японских космических аппаратов. Власти рассчитывают повысить этот показатель до 60–70%.
Однако путь к этим целям будет непростым. С начала текущего года Япония выполнила всего два орбитальных запуска.
Первый состоялся 11 июня, когда ракета H3 успешно выполнила испытательный полет в новой модификации. Этот запуск также стал возвращением семейства H3 к эксплуатации после декабрьской аварии, в результате которой навигационный спутник не удалось вывести на орбиту.
Вторым стал третий запуск легкой ракеты Kairos, разработанной частной компанией Space One, состоявшийся 4 марта. Как и две предыдущие попытки — в марте и декабре 2024 года, — миссия завершилась неудачей, и ракета не достигла орбиты.
Несмотря на три подряд неудачных запуска, Space One не собирается отказываться от программы. Представитель компании Кодзо Абэ заявил, что подготовка к следующему полёту Kairos уже ведется. При этом он не раскрыл ни предполагаемые сроки запуска, ни причины последней аварии.
Одним из способов достичь отметки в 30 запусков ежегодно может стать привлечение иностранных компаний.
Президент и генеральный директор компании Space Cotan Есинори Одагири, которая строит коммерческий космодром на острове Хоккайдо, заявил, что площадка должна обслуживать не только японские, но и зарубежные ракеты. Хотя Одагири не назвал конкретные компании, известно, что в августе 2025 года американская Firefly Aerospace подписала соглашение со Space Cotan об изучении возможности запусков своей ракеты Alpha с нового японского космодрома. При этом сроки начала таких миссий пока не определены.
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