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Истребители Rafale получили дешевое средство борьбы с беспилотниками
Франция успешно интегрировала на многоцелевой истребитель Rafale управляемые 68-миллиметровые ракеты с лазерным наведением, обеспечив самолету значительно более дешевый способ борьбы с беспилотниками типа Shahed.
Главное управление вооружений Франции (DGA) объявило об успешном завершении программы интеграции новых боеприпасов на Rafale.
Испытания начались еще в феврале и проводились совместно с Центром военной авиационной экспертизы (CEAM) при поддержке компаний Dassault Aviation и Thales. Проект получил название LADAC (Lutte antidrone sur avion de combat — «Противодействие беспилотникам с использованием боевого самолета»). Изначально система предназначена для истребителей Rafale ВВС и ВМС Франции, однако в дальнейшем ее смогут предложить и зарубежным операторам этих самолетов, а потенциально — интегрировать и на другие типы боевой авиации.
В качестве решения была выбрана практически полностью французская разработка. В ее основу легли 68-миллиметровые управляемые ракеты с лазерным наведением, размещенные в 12-зарядных блоках Thales Telson JF12.
По имеющимся данным, используется ракета Aculeus-LG, максимальная дальность которой достигает примерно шести километров.
Интеграция дешевых управляемых ракет на современные истребители отражает новую тенденцию в развитии воздушной войны. Массовое распространение сравнительно недорогих ударных беспилотников делает применение дорогостоящих ракет класса «воздух–воздух» все менее оправданным с экономической точки зрения.
Поэтому ведущие военно-воздушные силы мира все активнее создают многоуровневую систему противовоздушной обороны, где дорогостоящие высокотехнологичные ракеты используются только против наиболее сложных целей, а массовые дроны перехватываются значительно более дешевыми управляемыми боеприпасами.
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