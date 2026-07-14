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Истребители Rafale получили дешевое средство борьбы с беспилотниками

Франция успешно интегрировала на многоцелевой истребитель Rafale управляемые 68-миллиметровые ракеты с лазерным наведением, обеспечив самолету значительно более дешевый способ борьбы с беспилотниками типа Shahed.

Истребитель Rafale / © DGA

Главное управление вооружений Франции (DGA) объявило об успешном завершении программы интеграции новых боеприпасов на Rafale.

Испытания начались еще в феврале и проводились совместно с Центром военной авиационной экспертизы (CEAM) при поддержке компаний Dassault Aviation и Thales. Проект получил название LADAC (Lutte antidrone sur avion de combat — «Противодействие беспилотникам с использованием боевого самолета»). Изначально система предназначена для истребителей Rafale ВВС и ВМС Франции, однако в дальнейшем ее смогут предложить и зарубежным операторам этих самолетов, а потенциально — интегрировать и на другие типы боевой авиации.

В качестве решения была выбрана практически полностью французская разработка. В ее основу легли 68-миллиметровые управляемые ракеты с лазерным наведением, размещенные в 12-зарядных блоках Thales Telson JF12.

По имеющимся данным, используется ракета Aculeus-LG, максимальная дальность которой достигает примерно шести километров.

Интеграция дешевых управляемых ракет на современные истребители отражает новую тенденцию в развитии воздушной войны. Массовое распространение сравнительно недорогих ударных беспилотников делает применение дорогостоящих ракет класса «воздух–воздух» все менее оправданным с экономической точки зрения.

Поэтому ведущие военно-воздушные силы мира все активнее создают многоуровневую систему противовоздушной обороны, где дорогостоящие высокотехнологичные ракеты используются только против наиболее сложных целей, а массовые дроны перехватываются значительно более дешевыми управляемыми боеприпасами.