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Россияне смогут увидеть комету 10P/Tempel 2 в бинокль
В конце июля и начале августа комета 10P/Tempel 2 должна стать одной из самых заметных комет летнего неба. Невооруженным глазом ее, скорее всего, увидеть не получится, но при хороших условиях объект будет доступен в бинокль или небольшой телескоп. Лучше всего искать комету во второй половине ночи, низко над южной частью горизонта.
Комета 10P/Tempel 2 в ближайшие недели приблизится к максимальному блеску. По словам инженера обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаила Маслова, в конце июля — начале августа она может стать доступной для наблюдений в бинокли. Для этого понадобится темное небо, отсутствие городской засветки и открытый горизонт.
10P/Tempel 2 относится к короткопериодическим кометам семейства Юпитера. Такие объекты движутся вокруг Солнца по сравнительно коротким орбитам, а их траектории сильно связаны с гравитационным влиянием крупнейшей планеты Солнечной системы. Полный оборот вокруг Солнца комета Темпеля совершает примерно за пять целых три десятых года.
Объект открыл немецкий астроном Эрнст Темпель в 1873 году. С тех пор комету наблюдали во время повторных возвращений к Солнцу. В 2026 году условия для наблюдений считаются достаточно удачными: в начале августа комета пройдет перигелий, то есть ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, и почти в то же время окажется на минимальном расстоянии от Земли.
Ожидается, что в период максимального блеска яркость 10P/Tempel 2 составит примерно восьмую — десятую звездную величину. Это слишком слабо для наблюдения невооруженным глазом, но достаточно для бинокля или небольшого любительского телескопа при хороших условиях. В астрономии чем меньше звездная величина, тем ярче объект, поэтому переход от десятой к восьмой величине означает заметное усиление блеска.
Главная трудность для наблюдателей в России — положение кометы на небе. К началу августа она будет находиться довольно низко над горизонтом, поэтому в северных регионах и при городской засветке увидеть ее будет сложно. Лучше условия сложатся там, где южный горизонт открыт, а небо достаточно темное.
Искать комету стоит во второй половине ночи. В бинокль она, скорее всего, будет выглядеть не как яркая точка, а как небольшое туманное пятно. При хорошей прозрачности атмосферы и с помощью телескопа можно попытаться различить кому — газопылевую оболочку вокруг ядра — и слабый хвост.
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