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В пустыне Гоби заработала крупнейшая в мире гибридная солнечная станция
Китайская корпорация China Three Gorges Corporation (CTG) ввела в режим коммерческой опытной эксплуатации крупнейший в мире гибридный энергетический комплекс, сочетающий солнечные фотоэлектрические панели и концентрированную солнечную энергетику.
Уникальный объект, расположенный в пустыне Гоби, способен продолжать выработку электроэнергии после захода солнца без использования литий-ионных аккумуляторов.
Главная особенность станции мощностью 1000 мегаватт, построенной в районе Хами Синьцзян-Уйгурского автономного района, заключается в системе хранения энергии в виде тепла. Вместо батарей здесь используется расплавленная соль, которая позволяет электростанции вырабатывать электроэнергию еще до восьми часов после наступления темноты.
Энергетический комплекс объединяет 900 мегаватт фотоэлектрических солнечных панелей и 100 мегаватт концентрированной солнечной электростанции. Он занимает площадь 1 817 гектаров у южного подножия гор Тянь-Шань.
Днем основную нагрузку несут традиционные солнечные панели, напрямую передающие электроэнергию в сеть. Концентрированная солнечная электростанция работает по другому принципу: 260 тысяч подвижных зеркал, размещенных на площади 800 тысяч квадратных метров, фокусируют солнечный свет и нагревают расплавленную соль до 550°C.
Полученное тепло сохраняется в специальных резервуарах. После захода солнца оно используется для производства пара, который вращает турбину и обеспечивает дальнейшую выработку электроэнергии.
Важно отметить, что восьмичасовая работа после заката относится только к блоку концентрированной солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, а не ко всему комплексу мощностью 1000 мегаватт. Иными словами, ночью продолжает работать именно тепловая часть станции, тогда как фотоэлектрические панели, естественно, перестают генерировать электроэнергию. Именно этот блок позволяет решить одну из главных проблем солнечной энергетики — зависимость от светового дня.
В проекте применяется технология линейных отражателей Френеля, которую CTG усовершенствовала. По данным компании, новая конструкция повышает эффективность преобразования тепловой энергии примерно на 10% по сравнению с традиционными системами такого типа. Кроме того, установка состоит из 46 независимых контуров, благодаря чему обслуживание отдельных участков не требует остановки всей станции.
Централизованная система управления координирует работу фотоэлектрической и тепловой частей комплекса, обеспечивая регулирование частоты сети с точностью около 0,02 герц и временем реакции менее одной секунды.
Несмотря на то что режим коммерческой опытной эксплуатации официально начался 1 июля, сама станция не является новым объектом. Впервые она была подключена к электросети 18 сентября 2025 года и с тех пор работает практически непрерывно.
По данным CTG, за это время комплекс уже передал в региональную энергосистему 6,54 миллиона киловатт-часов электроэнергии.
После выхода на проектную мощность станция сможет ежегодно производить около 2 070 000 мегаватт-часов электроэнергии — этого достаточно для обеспечения примерно 830 тысяч домохозяйств. Одновременно выбросы углекислого газа должны сократиться примерно на 1,63 миллиона тонн в год, а уровень использования возобновляемых источников энергии в Синьцзяне, по расчетам компании, превысит 95 %.
По своим масштабам новый комплекс превзошел прежнего мирового лидера — гибридную солнечную электростанцию Noor Energy 1 мощностью 950 мегаватт, расположенную в солнечном парке имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума в Дубае.
Однако у технологии есть и слабые стороны. Исторически концентрированная солнечная энергетика обходится дороже традиционных солнечных электростанций в сочетании с литий-ионными аккумуляторами, тогда как стоимость батарей продолжает снижаться.
Поэтому главный вопрос заключается уже не в работоспособности технологии, а в том, сможет ли хранение энергии в расплавленной соли обеспечить более выгодную стоимость электроэнергии в долгосрочной перспективе по сравнению с постоянно дешевеющими аккумуляторными системами.
Несмотря на существующие экономические вопросы, Китай делает серьезную ставку на эту технологию. CTG уже планирует вторую очередь комплекса в Хами, которая увеличит его установленную мощность до 3000 мегаватт.
Кроме того, компания China Energy Engineering Corporation начала строительство еще одного крупного гибридного комплекса неподалеку. Его мощность составит 1500 мегаватт, включая 1300 мегаватт фотоэлектрической генерации и 150 мегаватт концентрированной солнечной электростанции. После ввода в эксплуатацию этот объект сможет превзойти нынешний рекорд станции Хами и стать крупнейшим гибридным солнечным комплексом в мире.
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