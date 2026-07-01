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Канадская полиция использовала ИИ, чтобы приукрасить фото с изъятыми наркотиками

Искусственный интеллект в работе теперь используют не только представители бизнеса, но и сотрудники полиции. В Канаде полицейские опубликовали изображения с изъятыми наркотиками с пометкой «создано с помощью ИИ».

Канадская полиция использовала ИИ, чтобы приукрасить фото с изъятыми наркотиками / © Vancouver Police Department, CTV News

Полиция Ванкувера в социальной сети X отчиталась о проведенной операции по изъятию наркотиков. Однако они приложили сгенерированное искусственным интеллектом изображение.

На публикацию обратил внимание телеканал CTV News. На изображении видна небольшая сумма наличных денег и несколько пакетиков с разными веществами.

Выложенное полицией изображение на первый взгляд могло показаться настоящим. Однако внимательные пользователи заметили, что на пачке долларов купюры номиналом 50 долларов подписаны как 20-долларовые, а на купюре в 100 долларов вместо номинала указано «00».

Сержант полиции Адам Доналсон заявил, что правоохранители использовали программное обеспечение, чтобы убрать имена обвиняемых. Он также заявил, что ИИ-изображение вскоре удалили, заменив его «оригинальной фотографией, которую обрезали, чтобы исключить имена обвиняемых».

Его объяснения еще сильнее запутали пользователей. Жителей Ванкувера возмутило, что полиция использовала ИИ-технологии для изменения изображений, даже если сотрудники хотели лишь обрезать фото.