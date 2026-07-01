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Рейтинг стран-лидеров, развивающих малые модульные ядерные реакторы
Соединенные Штаты лидируют в мире по развитию малых модульных ядерных реакторов (SMR): по состоянию на 2026 год в стране заявлено 28 проектов размещения.
Новая инфографика, созданная на основе данных National Public Utilities Council, показывает, какие страны наиболее активно развивают технологии малых модульных ядерных реакторов.
С 28 заявленными площадками США опережают следующие четыре страны, вместе взятые. По всей территории США лидерами по числу инициатив выступают национальные лаборатории (семь проектов), за ними следуют энергетические компании, университеты и разработчики SMR — у каждой из этих категорий по пять проектов.
Малые модульные реакторы рассматриваются как ключевая технология «чистой» энергетики будущего. По сравнению с традиционными атомными электростанциями они дешевле, компактнее и гибче в развертывании.
Малые модульные реакторы имеют мощность от 10 до 300 мегаватт, тогда как стандартные реакторы обычно обеспечивают 1000–1400 мегаватт. Конструкция SMR рассчитана на серийное заводское производство, что снижает стоимость и сокращает сроки строительства.
Реакторные установки: выделяют четыре основных типа — легководные реакторы, реакторы на быстрых нейтронах, графитовые высокотемпературные реакторы и реакторы на расплавах солей.
Благодаря компактности и модульной архитектуре такие установки проще транспортировать и внедрять. Это делает их особенно привлекательными для питания дата-центров или удаленных объектов, где подключение к общей энергосети затруднено или экономически нецелесообразно.
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