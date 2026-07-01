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«Клубничная Луна-2026» — редкий дубль: самая низкая и одна из самых маленьких микролун года

Июньское полнолуние, известное как «Клубничная Луна», стало самым низким над горизонтом и одним из самых маленьких полнолуний 2026 года.

«Клубничная Луна» в Цинчжоу, Китай / © VCG

Полнолуния, приходящиеся на период, близкий к летнему солнцестоянию, всегда проходят по низкой дуге над южной частью небосвода. Причина в том, что во время солнцестояния Солнце достигает самой северной точки своей видимой годовой траектории — эклиптики. Поскольку полная Луна по определению находится на небе строго напротив Солнца, она повторяет путь, который Солнце проходило примерно шесть месяцев назад. Поэтому в это время года полная Луна выглядит особенно низкой. В Южном полушарии наблюдается противоположная картина: там «Клубничная Луна» поднимается высоко над горизонтом и становится самым высоким полнолунием года.

«Клубничная Луна», порт Мольфетта, Италия / © Davide Pischettola / NurPhoto via Getty Images

Июньское полнолуние стало вторым по величине удаленности (и, соответственно, вторым по видимому уменьшению размера) полнолунием 2026 года. В тот момент Луна находилась на расстоянии 406 267 километров от Земли — всего на 102 километра ближе, чем во время самого далекого полнолуния года, «Голубой Луны» 31 мая, когда расстояние составило 406 369 километра.

«Клубничная Луна», древний храм Посейдона, Греция / © Ayhan Mehmet / Anadolu via Getty Images

По классификации Timeanddate.com такое полнолуние считается микролуной — то есть полнолунием, происходящим вблизи апогея лунной орбиты, когда Луна находится почти на максимальном удалении от Земли и поэтому кажется немного меньше обычного.

Название «Клубничная Луна» пришло из традиций коренных народов Северной Америки и связано с сезоном сбора клубники и других созревающих ягод и фруктов. Разные племена использовали и другие названия, отражающие особенности начала лета: «Луна созревающих ягод», «Цветущая Луна», «Луна зеленой кукурузы», «Луна мотыги» и «Луна рождения». В Европе это полнолуние было известно как «Медовая Луна».

Следующим после «Клубничной Луны» станет «Оленья Луна», которую можно будет наблюдать 29 июля.