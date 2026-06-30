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Как Даттоны: Топ-25 частных землевладельцев в США
Некоторые частные землевладения в США поражают своим масштабом. На инфографике показаны топ-25 владельцев частных земельных участков.
В совокупности 25 крупнейших частных землевладельцев контролируют практически 100 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Южной Кореи (100363 квадратных километра).
Самый большой участок земли принадлежит предпринимателю Стэну Кронке — практически 11 тысяч квадратных километров (2,7 миллиона акров) земли. Это сопоставимо с площадью Ямайки.
В топ-3 вошли также семья Эммерсон во главе с Редом Эммерсоном (9,7 тысяч квадратных километров) и Джон Мэлоун (8,9 тысяч квадратных километров).
Основатель CNN Тед Тернер занял в рейтинге четвертое место с примерно 8 тысячами квадратных километров земли. Тернер умер в мае 2026 года.
Основатель Amazon Джефф Безос регулярно входит в пятерку богатейших людей мира. В этом рейтинге он оказался на 21-м месте. Ему принадлежит около 1870 квадратных километров земли.
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Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
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