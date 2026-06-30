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Как Даттоны: Топ-25 частных землевладельцев в США

Некоторые частные землевладения в США поражают своим масштабом. На инфографике показаны топ-25 владельцев частных земельных участков.

Топ-25 частных землевладельцев в США / © Julie Peasley, Voronoi

В совокупности 25 крупнейших частных землевладельцев контролируют практически 100 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Южной Кореи (100363 квадратных километра).

Самый большой участок земли принадлежит предпринимателю Стэну Кронке — практически 11 тысяч квадратных километров (2,7 миллиона акров) земли. Это сопоставимо с площадью Ямайки.

В топ-3 вошли также семья Эммерсон во главе с Редом Эммерсоном (9,7 тысяч квадратных километров) и Джон Мэлоун (8,9 тысяч квадратных километров).

Основатель CNN Тед Тернер занял в рейтинге четвертое место с примерно 8 тысячами квадратных километров земли. Тернер умер в мае 2026 года.

Основатель Amazon Джефф Безос регулярно входит в пятерку богатейших людей мира. В этом рейтинге он оказался на 21-м месте. Ему принадлежит около 1870 квадратных километров земли.