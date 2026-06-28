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Видео: в Техасе перевернулся грузовик с 400 ульями

В одном из районов Техаса перевернулся грузовик, перевозивший более 400 ульев. На воле оказались более 24 миллионов медоносных пчел.

В Техасе перевернулся грузовик с 400 ульями / © Queen Bee Supply LLC

Авария произошла 21 июня. Грузовик потерял управление и перевернулся в кювет в Маурисвилле — небольшом населенном пункте округа Ориндж. В каждом улье находилось от 60 000 до 80 000 пчел.

Из-за удара ульи разрушились. Миллионы пчел заполонили пространство. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и закрыть окна.

На место прибыли спасатели и местные пчеловоды. Компания Queen Bee Supply предоставила защитные костюмы, так как у спасателей не было специальной защиты.

В Техасе перевернулся грузовик с 400 ульями / © CBSChicago

Сколько людей пострадали из-за инцидента, неизвестно. СМИ сообщают, что одного из журналистов ужалила пчела. По оценкам волонтеров, спасти получится лишь около четверти ульев.