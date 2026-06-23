Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Артиллерия США усилится: новые Paladin M109A7 получат повышенную огневую мощь и мобильность
Компания BAE Systems получила контракт армии США стоимостью 535 миллионов долларов на продолжение производства самоходных гаубиц M109A7 Paladin и транспортеров боеприпасов M992A3. Новый заказ подчеркивает стремление американской армии поддерживать и модернизировать свои артиллерийские возможности, одновременно обеспечивая устойчивое снабжение бронетанковых бригадных боевых групп.
M109A7 Paladin представляет собой новейшую модификацию одной из самых долговечных самоходных артиллерийских систем армии США. Разработанная для повышения огневой мощи, мобильности и живучести, эта установка позволяет артиллерийским подразделениям быстро развертываться и поражать цели в условиях стремительно меняющейся боевой обстановки. Ее усовершенствованный концепт «выстрелил — сменил позицию» позволяет расчету открыть огонь и практически сразу покинуть огневой рубеж, снижая риск ответного удара противника и сохраняя боеспособность подразделения.
Являясь важным элементом бронетанковых соединений армии США, M109A7 сочетает высокоточную огневую поддержку с улучшенной маневренностью. Конструкция установки позволяет эффективно действовать в самых разных климатических и географических условиях, предоставляя командирам надежный и оперативный инструмент непрямого огневого поражения целей.
По данным BAE Systems, Paladin способен открыть прицельный огонь менее чем через 30 секунд после занятия огневой позиции. Более того, при выполнении маневра система может подготовиться к стрельбе примерно за одну минуту. Такая скорость реакции приобретает все большее значение в современных конфликтах, где выживаемость артиллерии напрямую зависит от способности быстро обнаруживать цель, наносить удар и немедленно менять позицию. Чем меньше времени установка проводит на одном месте, тем сложнее противнику организовать контрбатарейный огонь.
Новый контракт также подчеркивает важность сохранения мощной оборонно-промышленной базы. В последние годы BAE Systems активно инвестирует в модернизацию артиллерийских систем, расширение производственных мощностей и повышение эффективности производства. Эти вложения направлены на обеспечение долгосрочной жизнеспособности программы Paladin и ее соответствия постоянно меняющимся требованиям армии США.
Представители компании отметили, что M109A7 остается проверенной боевой системой, заслужившей доверие военнослужащих в самых сложных условиях эксплуатации. Продолжение серийного производства позволит передовым подразделениям и в дальнейшем получать надежные средства огневой поддержки, способные эффективно решать как нынешние, так и будущие задачи на поле боя.
Продолжая закупки M109A7 Paladin и связанных с ними транспортеров боеприпасов, армия США рассчитывает укрепить свою боеготовность и сохранить существенное преимущество в артиллерийской мощи.
На фоне меняющейся международной обстановки инвестиции в такие системы, как M109A7 Paladin, демонстрируют важность сочетания проверенных боевых качеств с современными технологиями. Новый контракт гарантирует, что эта самоходная гаубица еще долгие годы будет оставаться одним из основных элементов артиллерийского потенциала армии США.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали технологию изменения структуры молекул нефти с помощью энергии кавитационных полей, которые создаются при воздействии ультразвука. Технология позволяет облагораживать нефть, меняя ее физико-химические характеристики и снижая долю нежелательных составляющих веществ. Для проведения полевых испытаний ее реализовали в мобильном исполнении с применением управляемых ультразвуковых полей. Разработанное исследовательское оборудование может применяться на любом месторождении, включая удаленные и труднодоступные.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Группа ученых из МФТИ, Российского квантового центра, ФИАН, МГТУ имени Баумана и НИЯУ МИФИ экспериментально определила длину волны, при которой поляризуемость атома тулия в основном состоянии равна нулю. Лазер с таким излучением практически не взаимодействует с атомами тулия в решетке. Результаты работы могут найти применение в квантовых симуляторах, оптических ловушках и прецизионных измерениях.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Августа, 2014
Счастливы вместе
22 Ноября, 2019
Tesla показала миру Cybertruck. Будет ли он успешен?
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии