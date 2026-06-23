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Артиллерия США усилится: новые Paladin M109A7 получат повышенную огневую мощь и мобильность

Компания BAE Systems получила контракт армии США стоимостью 535 миллионов долларов на продолжение производства самоходных гаубиц M109A7 Paladin и транспортеров боеприпасов M992A3. Новый заказ подчеркивает стремление американской армии поддерживать и модернизировать свои артиллерийские возможности, одновременно обеспечивая устойчивое снабжение бронетанковых бригадных боевых групп.

M109A7 Paladin / © BAE Systems

M109A7 Paladin представляет собой новейшую модификацию одной из самых долговечных самоходных артиллерийских систем армии США. Разработанная для повышения огневой мощи, мобильности и живучести, эта установка позволяет артиллерийским подразделениям быстро развертываться и поражать цели в условиях стремительно меняющейся боевой обстановки. Ее усовершенствованный концепт «выстрелил — сменил позицию» позволяет расчету открыть огонь и практически сразу покинуть огневой рубеж, снижая риск ответного удара противника и сохраняя боеспособность подразделения.

Являясь важным элементом бронетанковых соединений армии США, M109A7 сочетает высокоточную огневую поддержку с улучшенной маневренностью. Конструкция установки позволяет эффективно действовать в самых разных климатических и географических условиях, предоставляя командирам надежный и оперативный инструмент непрямого огневого поражения целей.

По данным BAE Systems, Paladin способен открыть прицельный огонь менее чем через 30 секунд после занятия огневой позиции. Более того, при выполнении маневра система может подготовиться к стрельбе примерно за одну минуту. Такая скорость реакции приобретает все большее значение в современных конфликтах, где выживаемость артиллерии напрямую зависит от способности быстро обнаруживать цель, наносить удар и немедленно менять позицию. Чем меньше времени установка проводит на одном месте, тем сложнее противнику организовать контрбатарейный огонь.

Новый контракт также подчеркивает важность сохранения мощной оборонно-промышленной базы. В последние годы BAE Systems активно инвестирует в модернизацию артиллерийских систем, расширение производственных мощностей и повышение эффективности производства. Эти вложения направлены на обеспечение долгосрочной жизнеспособности программы Paladin и ее соответствия постоянно меняющимся требованиям армии США.

Представители компании отметили, что M109A7 остается проверенной боевой системой, заслужившей доверие военнослужащих в самых сложных условиях эксплуатации. Продолжение серийного производства позволит передовым подразделениям и в дальнейшем получать надежные средства огневой поддержки, способные эффективно решать как нынешние, так и будущие задачи на поле боя.

Продолжая закупки M109A7 Paladin и связанных с ними транспортеров боеприпасов, армия США рассчитывает укрепить свою боеготовность и сохранить существенное преимущество в артиллерийской мощи.

На фоне меняющейся международной обстановки инвестиции в такие системы, как M109A7 Paladin, демонстрируют важность сочетания проверенных боевых качеств с современными технологиями. Новый контракт гарантирует, что эта самоходная гаубица еще долгие годы будет оставаться одним из основных элементов артиллерийского потенциала армии США.