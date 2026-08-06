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Mitsubishi наладит массовое производство человекоподобных роботов — до 1000 машин в месяц на бывшей линии сборки двигателей
Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors объявил о планах начать серийное производство человекоподобных роботов с искусственным интеллектом на своем заводе в Киото.
Роботы разработаны токийским стартапом Highlanders Inc., а их выпуск будет организован на переоборудованной линии по производству двигателей, которая ранее не использовалась.
Предприятие сможет выпускать до 1000 гуманоидных роботов в месяц, предназначенных для промышленного применения. Этот шаг отражает растущий интерес мировых автопроизводителей к технологиям Physical AI («физического искусственного интеллекта») и автоматизации производства, поскольку предприятия стремятся все шире использовать человекоподобных роботов на заводах.
Mitsubishi заключила соглашение с токийской компанией Highlanders о совместной разработке и серийном производстве гуманоидных роботов с искусственным интеллектом. Запуск производства намечен на начало 2027 года на заводе компании в Киото. Для выпуска роботов будут задействованы свободные производственные площади и простаивающие линии сборки двигателей. Планируется, что предприятие сможет производить до 1000 машин ежемесячно.
Первые гуманоиды будут работать непосредственно на моторных производствах Mitsubishi, выполняя различные технологические операции. Полученные в ходе эксплуатации данные позволят инженерам совершенствовать программное обеспечение и конструкцию роботов. После завершения этапа испытаний Mitsubishi и Highlanders намерены предложить свои разработки другим промышленным предприятиям, испытывающим хронический дефицит рабочей силы.
Флагманский гуманоид HL Human впервые был представлен в 2025 году. Прототип получил конструкцию с 19 степенями свободы и мощными электрическими приводами, обеспечивающими движения, близкие к человеческим. Робот способен самостоятельно выполнять сложные производственные операции благодаря сочетанию технологий компьютерного зрения, интеллектуального планирования движений и взаимодействия с человеком на естественном языке. Кроме того, Highlanders планирует оснастить будущие версии робота пятипалыми манипуляторами, способными уверенно удерживать предметы массой до трех килограммов, что значительно расширит возможности машины при выполнении различных операций.
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