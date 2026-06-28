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Самые древние мосты в мире, по которым до сих пор ездят и ходят люди

В марте 2024 года грузовое судно на реке Патапско потеряло управление и врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки — ворота в порт Балтимора (США). В одно мгновение мост, простоявший 47 лет, исчез. Подобная судьба постигла множество мостов на протяжении истории. Но некоторые из них пережили века и продолжают служить людям по сей день.

Мост Аркадико / © Getty Images

Ниже представлены древние мосты, которые все еще помогают добираться до места назначения.

Мост Аркадико — микенский мост возрастом около 3000 лет, считающийся самым древним сохранившимся мостом Европы.

Расположенный в Греции мост Аркадико, также известный как мост Казарма, был построен микенцами приблизительно между 1300 и 1190 годами до нашей эры. Его длина составляет около 22 метров, высота — около четырех метров, а ширина — примерно 2,5 метра. Хотя он и не отличается внушительными размерами, мост был возведен на века благодаря циклопической кладке — огромные известняковые блоки и плиты подгонялись друг к другу без использования раствора.

Микенцы построили этот мост, чтобы торговцы, колесницы и воины могли безопасно перемещаться между городами. Археологи обнаружили свидетельства того, что для удобства конных колесниц были устроены специальные бордюры, направлявшие движение повозок. Кроме того, конструкция моста позволяла отводить и дренировать воду с дороги.

Микенская цивилизация существовала примерно с 1700 по 1100 год до нашей эры и охватывала большую часть материковой Греции и ряд островов. Она давно исчезла, однако мост Аркадико сохранился и продолжает использоваться. Сегодня посетители могут пройтись по этому прочному известняковому мосту тем же путем, которым когда-то ходили воины греческого бронзового века.

Караванный мост

По другую сторону Эгейского моря, в турецком Измире, находится еще один древний мост. Караванный мост, сложенный из каменных плит, за свою долгую историю видел тысячи людей.

Этот однопролетный арочный мост был построен примерно в 850 году до нашей эры и выдержал испытание временем. Его возраст настолько велик, что с ним связано множество историй о знаменитых людях. Считается, что неподалеку от Караванного моста родился Гомер, автор «Илиады» и «Одиссеи», и что он упоминал мост в своих произведениях. Даже знаменитый сказочник Ханс Кристиан Андерсен полагал, что Гомер был похоронен на берегах реки Мелес, протекающей рядом с мостом.

Несмотря на свой почтенный возраст, мост непрерывно использовался на протяжении столетий. В 1950-х годах его расширили для увеличения пропускной способности, и он остаётся действующим до сих пор.

Мост Фабриция / © Getty Images

Мост Фабриция, построенный в 62 году до нашей эры в Италии, считается самым древним римским мостом в Риме, сохранившимся в первоначальном виде. Он соединяет материковую часть города с островом Тиберина.

Предполагается, что мост был спроектирован Луцием Фабрицием и заменил более ранний деревянный переход. Его длина составляет около 61 метра, ширина — около 5,5 метра. Конструкция состоит из двух арок. В отличие от многих мостов того времени, предназначавшихся для частного пользования, этот был общественным.

Мост связывал остров Тиберина с Бычьим Форумом — важнейшим торговым центром той эпохи. По нему также проходили паломники, направлявшиеся на остров и обратно. Кроме того, на острове располагалась древняя больница, что делало мост особенно необходимым для жителей города.

Мост Фабриция известен и под названием «Мост четырех голов» — из-за каменных скульптур на ограждениях. Предполагалось, что они изображают головы Януса, римского бога начал и переходов.

На протяжении веков мост неоднократно ремонтировался, особенно после крупного наводнения в 23 году до нашей эры, однако и сегодня по нему могут свободно ходить пешеходы.

Мост Алькантара / © Getty Images

Мост Алькантара был построен в Испании примерно в 105–106 годах нашей эры и посвящен римскому императору Траяну. Это неудивительно, ведь именно Траян инициировал масштабные государственные строительные проекты по всей империи.

Считается, что мост был возведен для продолжения дороги, связывавшей города, и обеспечения безопасной переправы через реку Тахо. Несмотря на прочность конструкции, в 1214 году мост был разрушен маврами. В 1543 году его восстановили, а впоследствии реконструировали еще несколько раз.

Мост состоит из шести гранитных арок. Его длина достигает 188 метров, а высота — около 12 метров. Когда-то по нему двигался транспорт, но сегодня он сохраняется как исторический памятник. Тем не менее мост остается открытым для пешеходов.

С ним связана и старинная легенда. Согласно преданию, король Родриго сражался здесь с маврами и погиб у Алькантары. Его меч остался на вершине моста в месте, куда никто не мог добраться. По другой версии, в мосту спрятан золотой меч. Возможно, именно из-за этих легенд арабы называли сооружение «Кантара ас-Сайф» — «Мост меча».

Мост Жюльен

В долине Люберон в Провансе, на юге Франции, находится мост Жюльен. Он был построен в 3 году до нашей эры и являлся частью первой римской дороги в Галлии, соединявшей Италию с Испанией.

Эта дорога, известная как Виа Домиция, служила важным маршрутом для торговли и передвижения войск. Мост Жюльен сооружен из известняка и перекинут через реку Калавон на протяжении около 80 метров.

Особенно примечательно то, что мастера возвели его из идеально обработанных известняковых блоков без использования раствора, полагаясь исключительно на точность подгонки камней. На опорах моста заметны многочисленные отверстия. Они были сделаны не для украшения и не по ошибке: полукруглые проемы помогали отводить воду во время подъема уровня реки.

Сегодня мост Жюльен считается одной из главных достопримечательностей региона и входит в число самых популярных мест для посещения. В 1914 году он был официально признан историческим памятником. В 2005 году движение автомобилей по мосту было запрещено, однако пешеходы и велосипедисты по-прежнему могут наслаждаться этим древним сооружением.

Мост Северов

Мост Северов, также известный как мост Сендере, находится в Турции и был построен между 193 и 211 годами нашей эры. В свое время его называли мостом Септимия Севера — в честь римского императора, правившего в тот период.

Мост пересекает ручей Сендере и расположен на территории современной провинции Адыяман, в пределах национального парка горы Немрут. Парк окружает Немрут-Даг — знаменитый погребально-культовый комплекс царя Антиоха I Коммагенского, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Сегодня движение по мосту разрешено только пешеходам.

Мосты, соединяющие эпохи.

Хотя мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе рухнул, его уже восстанавливают, и предполагается, что движение по нему возобновится к концу 2030 года. Даже древние мосты, о которых шла речь выше, нуждались в ремонте: войны, стихия и время не щадят ни одно сооружение.

Люди всегда будут путешествовать, а мосты — оставаться необходимой частью этого мира, поскольку стремление двигаться вперед заложено в самой человеческой природе.