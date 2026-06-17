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Александр Речкин
Александр Речкин
17 июня, 10:10
Рейтинг: +530
Посты: 1241

SpaceX запустила больше спутников, чем все остальное человечество за всю историю

Космическая компания Илона Маска достигла рубежа, который еще десять лет назад казался почти невероятным. Согласно новым данным о космических запусках, компания вывела на орбиту больше спутников, чем все остальные страны, государственные агентства и частные организации мира за всю историю космонавтики.

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# StarShip
# история
# космос
# спутники
SpaceX запустила больше спутников, чем все остальное человечество за всю его историю / © Christian Kell
SpaceX запустила больше спутников, чем все остальное человечество за всю его историю / © Christian Kell

График, составленный аналитиком американской компании Astranis Space Technologies Кристианом Кейлом на основе данных Jonathan’s Space Report по состоянию на 12 июня 2026 года, показал: SpaceX запустила в общей сложности 15 262 спутника. Для сравнения, все остальные организации, правительства и компании с начала космической эры в 1957 году вывели на орбиту 15 138 аппаратов.

Эти цифры становятся еще более впечатляющими, если учесть, насколько недавно SpaceX пришла в сферу массового развертывания спутниковых группировок. В то время как результат остального мира накапливался почти семь десятилетий, подавляющее большинство спутников SpaceX было запущено всего за последние шесть лет.

Основная часть аппаратов, выведенных на орбиту SpaceX, относится к системам Starlink и Starshield — коммерческим и государственным сетям спутниковой связи компании.

В отличие от традиционных операторов, которые обычно запускают лишь несколько аппаратов за один раз, SpaceX регулярно отправляет на орбиту десятки спутников в рамках одной миссии ракеты Falcon 9. В сочетании с рекордной для отрасли частотой запусков это позволило компании наращивать орбитальную группировку темпами, не имеющими аналогов в истории.

График наглядно демонстрирует, насколько стремительным оказался этот рост. На протяжении десятилетий мировое количество спутников увеличивалось относительно равномерно. Однако примерно с 2019 года вклад SpaceX начал расти практически вертикально, а затем превзошел совокупный результат всего остального мира.

Если нынешняя тенденция сохранится, лидерство SpaceX будет только увеличиваться. Комментируя это достижение, генеральный директор компании Илон Маск предположил, что в ближайшие годы доминирование компании на орбите может вырасти многократно.

«Примерно через пять лет спутников SpaceX, вероятно, будет в пять раз больше, чем у всего остального мира», — написал Маск в соцсети X.

И этот прогноз уже не выглядит фантастическим. SpaceX продолжает запускать спутники Starlink с высокой интенсивностью и одновременно готовит к полноценной эксплуатации транспортную систему Starship. Когда Starship начнет регулярно выводить полезную нагрузку на орбиту, возможности компании по развертыванию спутниковых систем могут значительно превзойти даже нынешние показатели Falcon 9.

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