Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX запустила больше спутников, чем все остальное человечество за всю историю

Космическая компания Илона Маска достигла рубежа, который еще десять лет назад казался почти невероятным. Согласно новым данным о космических запусках, компания вывела на орбиту больше спутников, чем все остальные страны, государственные агентства и частные организации мира за всю историю космонавтики.

SpaceX запустила больше спутников, чем все остальное человечество за всю его историю / © Christian Kell

График, составленный аналитиком американской компании Astranis Space Technologies Кристианом Кейлом на основе данных Jonathan’s Space Report по состоянию на 12 июня 2026 года, показал: SpaceX запустила в общей сложности 15 262 спутника. Для сравнения, все остальные организации, правительства и компании с начала космической эры в 1957 году вывели на орбиту 15 138 аппаратов.

Эти цифры становятся еще более впечатляющими, если учесть, насколько недавно SpaceX пришла в сферу массового развертывания спутниковых группировок. В то время как результат остального мира накапливался почти семь десятилетий, подавляющее большинство спутников SpaceX было запущено всего за последние шесть лет.

Основная часть аппаратов, выведенных на орбиту SpaceX, относится к системам Starlink и Starshield — коммерческим и государственным сетям спутниковой связи компании.

В отличие от традиционных операторов, которые обычно запускают лишь несколько аппаратов за один раз, SpaceX регулярно отправляет на орбиту десятки спутников в рамках одной миссии ракеты Falcon 9. В сочетании с рекордной для отрасли частотой запусков это позволило компании наращивать орбитальную группировку темпами, не имеющими аналогов в истории.

График наглядно демонстрирует, насколько стремительным оказался этот рост. На протяжении десятилетий мировое количество спутников увеличивалось относительно равномерно. Однако примерно с 2019 года вклад SpaceX начал расти практически вертикально, а затем превзошел совокупный результат всего остального мира.

Если нынешняя тенденция сохранится, лидерство SpaceX будет только увеличиваться. Комментируя это достижение, генеральный директор компании Илон Маск предположил, что в ближайшие годы доминирование компании на орбите может вырасти многократно.

«Примерно через пять лет спутников SpaceX, вероятно, будет в пять раз больше, чем у всего остального мира», — написал Маск в соцсети X.

И этот прогноз уже не выглядит фантастическим. SpaceX продолжает запускать спутники Starlink с высокой интенсивностью и одновременно готовит к полноценной эксплуатации транспортную систему Starship. Когда Starship начнет регулярно выводить полезную нагрузку на орбиту, возможности компании по развертыванию спутниковых систем могут значительно превзойти даже нынешние показатели Falcon 9.