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Рентгеновская обсерватория NASA обнаружила остатки сверхновой в самом сердце Млечного Пути

Космическая рентгеновская обсерватория NASA Chandra обнаружила остатки сверхновой звезды неподалеку от сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре нашей галактики — Млечного Пути, примерно в 26 000 световых лет от Земли.

Остатки взрыва находятся внутри пузыря ионизированного водорода в области под названием Стрелец C © / NASA / CXC / UCLA / Z. Zhu et al.; ESA / XMM-Newton; Optical: PanSTARRS; Radio: MeerKAT; Image Processing: NASA / CXC / SAO / L. Frattare and P. Edmonds

По мнению исследователей, звезда, породившая эти обломки, взорвалась около 1700 лет назад. Если выводы ученых подтвердятся, это будут самые близкие к центральной сверхмассивной черной дыре нашей галактики остатки сверхновой из когда-либо обнаруженных. Речь идет о черной дыре Стрелец A* (Sagittarius A*, или Sgr A*).

Остатки взрыва находятся внутри пузыря ионизированного водорода, являющегося мощным источником радиоизлучения. Эта область известна под названием Стрелец C (Sagittarius C, Sgr C).

С помощью обсерваторий Chandra и XMM-Newton ученые обнаружили объект в виде яркого рентгеновского «сгустка». Анализ показал, что оболочка выброшенного вещества расширяется с поразительной скоростью — около 3,2 миллиона километров в час.

Остатки сверхновых играют важнейшую роль в химическом обогащении галактик, включая формирование будущих поколений звезд и планет.

Массивные звезды в течение своей жизни превращают водород и гелий в более тяжелые элементы посредством термоядерного синтеза. Когда такая звезда взрывается как сверхновая, все созданные ею элементы выбрасываются в окружающее пространство.

Со временем эти вещества смешиваются с межзвездным газом и пылью. В плотных областях таких облаков под действием гравитации начинают формироваться новые звезды. Вещество, оставшееся вокруг молодых светил, постепенно собирается в сгустки, которые впоследствии становятся планетами.

Фактически именно благодаря подобным взрывам во Вселенной появляются многие химические элементы, необходимые для образования каменистых планет и, в конечном итоге, жизни.

Несмотря на убедительные признаки, ученые пока не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что обнаруженный объект действительно является остатком сверхновой. Дело в том, что исследователи не обнаружили повышенных концентраций тяжелых элементов, которые обычно остаются после взрыва звезды.

Существует несколько возможных объяснений:

выброшенное вещество уже успело полностью смешаться с окружающим газом и пылью;

либо источник рентгеновского излучения имеет иную природу и представляет собой газ, разогретый молодыми массивными звездами в этом районе галактики.

Однако авторы работы считают вторую версию маловероятной. По их оценкам, интенсивность рентгеновского излучения объекта примерно в десять раз превышает типичный уровень излучения скоплений горячих молодых звезд большой массы. Поэтому наиболее вероятным объяснением остается именно взрыв сверхновой, произошедший около 1700 лет назад в непосредственной близости от галактического центра.