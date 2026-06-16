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Рентгеновская обсерватория NASA обнаружила остатки сверхновой в самом сердце Млечного Пути
Космическая рентгеновская обсерватория NASA Chandra обнаружила остатки сверхновой звезды неподалеку от сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре нашей галактики — Млечного Пути, примерно в 26 000 световых лет от Земли.
По мнению исследователей, звезда, породившая эти обломки, взорвалась около 1700 лет назад. Если выводы ученых подтвердятся, это будут самые близкие к центральной сверхмассивной черной дыре нашей галактики остатки сверхновой из когда-либо обнаруженных. Речь идет о черной дыре Стрелец A* (Sagittarius A*, или Sgr A*).
Остатки взрыва находятся внутри пузыря ионизированного водорода, являющегося мощным источником радиоизлучения. Эта область известна под названием Стрелец C (Sagittarius C, Sgr C).
С помощью обсерваторий Chandra и XMM-Newton ученые обнаружили объект в виде яркого рентгеновского «сгустка». Анализ показал, что оболочка выброшенного вещества расширяется с поразительной скоростью — около 3,2 миллиона километров в час.
Остатки сверхновых играют важнейшую роль в химическом обогащении галактик, включая формирование будущих поколений звезд и планет.
Массивные звезды в течение своей жизни превращают водород и гелий в более тяжелые элементы посредством термоядерного синтеза. Когда такая звезда взрывается как сверхновая, все созданные ею элементы выбрасываются в окружающее пространство.
Со временем эти вещества смешиваются с межзвездным газом и пылью. В плотных областях таких облаков под действием гравитации начинают формироваться новые звезды. Вещество, оставшееся вокруг молодых светил, постепенно собирается в сгустки, которые впоследствии становятся планетами.
Фактически именно благодаря подобным взрывам во Вселенной появляются многие химические элементы, необходимые для образования каменистых планет и, в конечном итоге, жизни.
Несмотря на убедительные признаки, ученые пока не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что обнаруженный объект действительно является остатком сверхновой. Дело в том, что исследователи не обнаружили повышенных концентраций тяжелых элементов, которые обычно остаются после взрыва звезды.
Существует несколько возможных объяснений:
- выброшенное вещество уже успело полностью смешаться с окружающим газом и пылью;
- либо источник рентгеновского излучения имеет иную природу и представляет собой газ, разогретый молодыми массивными звездами в этом районе галактики.
Однако авторы работы считают вторую версию маловероятной. По их оценкам, интенсивность рентгеновского излучения объекта примерно в десять раз превышает типичный уровень излучения скоплений горячих молодых звезд большой массы. Поэтому наиболее вероятным объяснением остается именно взрыв сверхновой, произошедший около 1700 лет назад в непосредственной близости от галактического центра.
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