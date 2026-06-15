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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
15 июня, 07:27
Рейтинг: +914
Посты: 2019

Главные урановые кладовые планеты: рейтинг стран по запасам

Мировые ресурсы урана сосредоточены всего в нескольких странах. При этом одна лишь Австралия располагает более чем четвертью всех известных мировых запасов этого стратегически важного сырья.

Сообщество
# АЭС
# инфографика
# полезные ископаемые
# Рейтинги
# статистика
# уран
Рейтинг стран по запасам урана / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по запасам урана / © Visual Capitalist

Данный рейтинг основан на оценке выявленных извлекаемых ресурсов урана по состоянию на 2023 год. В расчет включены месторождения, разработка которых считается экономически целесообразной при затратах до 130 долларов США (более 9400 рублей) за килограмм урана.

Общий объем выявленных мировых ресурсов урана составил 5,9 миллиона тонн. Более половины этого объема сосредоточено всего в трех странах: Австралии, Казахстане и Канаде.

Австралия обладает крупнейшей в мире ресурсной базой урана — около 1,7 миллиона тонн урана в пересчёте на металл. Это соответствует 28% всех мировых запасов, что делает страну абсолютным лидером в данной сфере. Более того, объем австралийских ресурсов более чем в два раза превышает показатели Казахстана, занимающего второе место.

Однако наличие крупных запасов еще не означает лидерства по добыче. Оценка ресурсов отражает объем разведанных месторождений, которые потенциально могут быть экономически освоены, тогда как фактическая добыча зависит от множества факторов: развития горнодобывающих проектов, объема инвестиций, получения разрешений и государственной политики.

Несмотря на огромную ресурсную базу, урановая промышленность Австралии развивается относительно умеренными темпами. Одной из причин являются существующие регуляторные ограничения, а также длительные сроки подготовки новых проектов к эксплуатации.

На втором месте находится Казахстан, располагающий примерно 813 900 тоннами урана, что составляет около 14% мировых ресурсов. Следом идет Канада с показателем 582 000 тонн, или примерно 10% мировых запасов. Вместе Австралия, Казахстан и Канада контролируют около 52% всех выявленных мировых ресурсов урана.

При этом Казахстан и Канада являются не только крупнейшими владельцами запасов, но и ведущими мировыми производителями урана, играя ключевую роль в глобальной цепочке поставок ядерного топлива.

За пределами тройки лидеров значительные запасы урана распределены по странам Африки, Азии, Европы и Америки.

Среди африканских государств особенно выделяются Намибия и Нигер. В Евразии крупными ресурсными базами обладают Россия, Китай, Украина и Узбекистан. На американском континенте заметными запасами располагают Бразилия, Аргентина, Перу и США. Таким образом, хотя крупнейшие месторождения сосредоточены в ограниченном числе стран, урановые ресурсы имеют достаточно широкое географическое распределение, что способствует диверсификации мирового рынка ядерного топлива.

По мере того как многие государства стремятся увеличить производство электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода, значение урана для национальной энергетической безопасности продолжает возрастать.

Развитие атомной энергетики рассматривается многими странами как один из инструментов достижения климатических целей и обеспечения стабильного энергоснабжения.

Активная геологоразведка способствует дальнейшему расширению ресурсной базы. За последнее десятилетие объем выявленных мировых ресурсов урана увеличился более чем на 25%, что существенно расширяет потенциальную сырьевую основу для будущего роста мировой атомной энергетики.

На фоне ожидаемого увеличения спроса на электроэнергию и стремления сократить зависимость от ископаемого топлива уран остаётся одним из важнейших стратегических ресурсов XXI века.

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