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Как изменилось ночное освещение Пхеньяна с 2019 по 2025 год
Рост ночного освещения — один из косвенных признаков развития экономики страны. На карте видно, как изменилась с 2019 по 2025 год интенсивность ночного освещения в Пхеньяне, столице Северной Кореи
Пхеньян — одна из самых закрытых столиц мира. Туда относительно редко приезжают туристы, а журналисты из других стран долгие годы крайне редко могли увидеть, как на самом деле живет город. Однако в последние годы ситуация стала меняться.
Северная Корея постепенно стала открывать границы. В страну приезжали туристы и дипломаты из Великобритании, Франции, Германии, Австралии и России. Стал меняться и Пхеньян.
Раньше столица Северной Кореи ночью практически погружалась во тьму, но теперь там всю ночь мерцают неоновые огни. Согласно докладу южнокорейского аналитического центра, декларируемое Северной Кореей экономическое развитие — это не просто пропаганда. Частично это подтверждают спутниковые снимки. К 2025 году интенсивность ночного освещения в Пхеньяне выросла примерно в три раза по сравнению с 2019 годом.
Около пяти лет назад экономика Северной Кореи была в упадке. Из-за пандемии границы закрыли, что привело к резкому падению торговли с Китаем. Нехватка энергии приводила к перебоям в электроснабжении.
Судя по всему, в последние годы жизнь в Пхеньяне стала налаживаться. Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея поставляет оружие в Россию. Кроме того, Пхеньян возобновил торговлю с Китаем.
Однако развитие столицы пока не означает развития всей страны. Сельские районы по-прежнему живут бедно, а недоедание остается серьезной проблемой для многих жителей страны.
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Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
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