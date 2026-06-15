Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как изменилось ночное освещение Пхеньяна с 2019 по 2025 год

Рост ночного освещения — один из косвенных признаков развития экономики страны. На карте видно, как изменилась с 2019 по 2025 год интенсивность ночного освещения в Пхеньяне, столице Северной Кореи

Как изменилось ночное освещение Пхеньяна с 2019 по 2025 год / © Earth Observation Group, Colorado School of Mines, The Wall Street Journal

Пхеньян — одна из самых закрытых столиц мира. Туда относительно редко приезжают туристы, а журналисты из других стран долгие годы крайне редко могли увидеть, как на самом деле живет город. Однако в последние годы ситуация стала меняться.

Северная Корея постепенно стала открывать границы. В страну приезжали туристы и дипломаты из Великобритании, Франции, Германии, Австралии и России. Стал меняться и Пхеньян.

Раньше столица Северной Кореи ночью практически погружалась во тьму, но теперь там всю ночь мерцают неоновые огни. Согласно докладу южнокорейского аналитического центра, декларируемое Северной Кореей экономическое развитие — это не просто пропаганда. Частично это подтверждают спутниковые снимки. К 2025 году интенсивность ночного освещения в Пхеньяне выросла примерно в три раза по сравнению с 2019 годом.

Около пяти лет назад экономика Северной Кореи была в упадке. Из-за пандемии границы закрыли, что привело к резкому падению торговли с Китаем. Нехватка энергии приводила к перебоям в электроснабжении.

Судя по всему, в последние годы жизнь в Пхеньяне стала налаживаться. Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея поставляет оружие в Россию. Кроме того, Пхеньян возобновил торговлю с Китаем.

Однако развитие столицы пока не означает развития всей страны. Сельские районы по-прежнему живут бедно, а недоедание остается серьезной проблемой для многих жителей страны.