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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 июня, 16:42
Рейтинг: +236
Посты: 850

Яд этого жука опаснее яда гадюки, но об этом мало кто знает в России 

Жуки майки выглядят очень необычно — черные с цветным металлическим блеском. Они могут привлечь внимание любителей природы, но трогать их опасно. В некоторых случаях жуки-майки могут оказаться опаснее гадюки.

Сообщество
# Жуки
# насекомые
# токсикология
# яд
Майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus) / © Igor Luzhanov, Wikipedia 
Майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus) / © Igor Luzhanov, Wikipedia 

Майки встречаются преимущественно на лесных полянах, лугах и степях. Крыльев у этих жуков нет. Укороченные надкрылья налегают друг на друга у основания, а сзади расходятся, оставляя открытым брюшко. 

Летать майки не умеют, вместо этого они медленно ползают по земле и траве. Встретив этих жуков, ни в коем случае нельзя брать их в руки. 

В случае опасности жуки выделяют из суставов лапок маслянистую жидкость, содержащую кантаридин. Попав на кожу, вещество вызывает сильные ожоги. Кожа может покраснеть и покрыться волдырями. 

Кантаридин становится еще опаснее при попадании на слизистые. Например, дети могут потереть глаза или облизать пальцы после контакта с жуком. Домашние питомцы и вовсе могут его случайно проглотить. 

Даже яд от одного жука может оказаться смертельным. Он вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, а также приводит к дисфункции почек. 

Яд этих жуков иногда даже опаснее яда гадюки. Для лечения тяжелых отравлений ядом гадюки существует противоядная сыворотка. В случае отравления кантаридином антидота нет. Врачи проводят симптоматическое лечение.

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