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Яд этого жука опаснее яда гадюки, но об этом мало кто знает в России
Жуки майки выглядят очень необычно — черные с цветным металлическим блеском. Они могут привлечь внимание любителей природы, но трогать их опасно. В некоторых случаях жуки-майки могут оказаться опаснее гадюки.
Майки встречаются преимущественно на лесных полянах, лугах и степях. Крыльев у этих жуков нет. Укороченные надкрылья налегают друг на друга у основания, а сзади расходятся, оставляя открытым брюшко.
Летать майки не умеют, вместо этого они медленно ползают по земле и траве. Встретив этих жуков, ни в коем случае нельзя брать их в руки.
В случае опасности жуки выделяют из суставов лапок маслянистую жидкость, содержащую кантаридин. Попав на кожу, вещество вызывает сильные ожоги. Кожа может покраснеть и покрыться волдырями.
Кантаридин становится еще опаснее при попадании на слизистые. Например, дети могут потереть глаза или облизать пальцы после контакта с жуком. Домашние питомцы и вовсе могут его случайно проглотить.
Даже яд от одного жука может оказаться смертельным. Он вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, а также приводит к дисфункции почек.
Яд этих жуков иногда даже опаснее яда гадюки. Для лечения тяжелых отравлений ядом гадюки существует противоядная сыворотка. В случае отравления кантаридином антидота нет. Врачи проводят симптоматическое лечение.
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5 Декабря, 2016
Машины Вселенной: незримое население космоса?
15 Августа, 2015
Циклична ли история человечества?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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