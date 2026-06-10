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Саудовская Аравия заплатит штрафы по отмененным контрактам мегапроектов NEOM, которые превосходят стоимость их реализации
Правительство Саудовской Аравии намерено направить почти 16 миллиардов долларов (более 1,1 триллиона рублей) на прекращение реализации отдельных элементов мегапроектов NEOM, причем эта сумма превысит расходы на строительство некоторых из отмененных объектов.
NEOM задумывался как грандиозная футуристическая программа развития северо-запада страны. В нее входили горнолыжный курорт в горах, несколько прибрежных курортных зон на берегу Красного моря, промышленный кластер и другие масштабные объекты, которые должны были помочь королевству снизить зависимость от нефтяных доходов и превратить страну в один из мировых центров туризма.
Центральным элементом NEOM был проект «Зеркальная линия» (The Line) — город будущего длиной 170 километров, построенный в виде прямой линии через пустыню. Первоначально предполагалось, что город станет революцией в градостроительстве. Согласно раннему концепту, разработанному архитектурной компанией Morphosis из Лос-Анджелеса, полоса городской застройки должна была протянуться от побережья до гор и соединяться скоростной железной дорогой.
Однако в начале этого года планы были существенно сокращены.
Пятилетний бюджет NEOM теперь предусматривает 16 миллиардов долларов на выплаты подрядчикам за досрочное прекращение долгосрочных контрактов. Эти расходы связаны со штрафными санкциями, предусмотренными соглашениями по объектам, строительство которых было отменено или значительно урезано.
Для наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана «Зеркальная линия» была ключевой частью программы Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики страны и снижение ее зависимости от экспорта нефти.
После многочисленных задержек и стремительного роста расходов проект столкнулся с серьезными трудностями. Многие архитекторы и градостроители заявляли, что проблемы были заложены в концепте с самого начала.
Профессор архитектуры и истории архитектуры Кембриджского университета Джеймс Кэмпбелл отметил: «Это отличный пример архитектуры, в которой намеренно предлагается провокационная идея, чтобы вызвать общественную реакцию. Все это всегда было своего рода рекламным трюком Саудовской Аравии».
По его словам, главная проблема заключалась не в технической невозможности построить такой город, а в том, что проект плохо соответствовал принципам городского планирования и был крайне сомнителен с финансовой точки зрения.
Стоимость одной только «Зеркальной линии» ранее оценивалась примерно в 500 миллиардов долларов. При этом, по имеющимся данным, Саудовская Аравия уже вложила в стройки около 64 миллиардов долларов. Решение о сокращении масштабов проекта последовало после масштабной стратегической проверки, которая привела к реструктуризации компании, сокращению персонала и пересмотру дальнейших планов развития.
Хотя власти Саудовской Аравии не отказались от «Зеркальной линии» полностью, нынешние изменения свидетельствуют о переходе от грандиозных первоначальных замыслов к более прагматичному подходу.
То, что еще несколько лет назад преподносилось как символ города будущего и новая модель урбанизации XXI века, сегодня проходит через болезненную стадию сокращений и пересмотра. При этом даже расходы на сворачивание отдельных частей проекта оказываются сопоставимыми с бюджетами крупнейших инфраструктурных программ многих государств мира.
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