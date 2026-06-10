Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Демонстратор гибридной авиации RTX получил сертифицированные батареи H55 для подготовки к летным испытаниям

Компания H55 поставила сертификационные аккумуляторные модули для силовой установки компании Pratt & Whitney Canada, участвующей в программе создания гибридного летного демонстратора корпорации RTX. Этот шаг знаменует собой важный этап интеграции и подготовки системы к летным испытаниям.

Демонстратор гибридной авиации RTX получил сертификационные аккумуляторные модули H55 / © RTX

Поставленные батарейные модули будут использоваться в реальных авиационных испытаниях гибридно-электрической силовой установки, направленных на повышение топливной эффективности и снижение расхода топлива. Проект демонстрирует растущую зрелость технологий H55, которые постепенно переходят от стадии экспериментальных разработок к сертифицированным авиационным решениям.

Гибридные самолеты уже перестают быть исключительно предметом исследований и постепенно переходят в сферу регулируемых испытаний и сертификации.

Производители самолетов и двигателей все чаще нуждаются в поставщиках, способных не только обеспечить высокий уровень безопасности, требуемый авиационными нормами, но и наладить серийное производство для будущего коммерческого применения.

Именно для таких задач и создавались аккумуляторные системы H55. Компания специализируется на сертификационных системах хранения энергии, которые могут интегрироваться в различные архитектуры авиационных силовых установок и использоваться на разных типах воздушных судов после получения разрешений регулирующих органов.

Последняя поставка стала важным этапом перехода от разработки технологии к ее промышленному внедрению. По словам участников проекта, батарейные модули H55 уже интегрированы в программу летного демонстратора, которую реализует Pratt & Whitney Canada в рамках инициативы RTX.

Новые батареи будут использоваться в ходе дальнейшей интеграции и испытаний, где специалисты оценят эффективность, безопасность и надежность гибридной силовой установки в условиях, максимально приближенных к эксплуатации коммерческих самолетов.

По данным H55, архитектура ее аккумуляторов изначально разрабатывалась с учетом требований авиационной сертификации. Кроме того, компания накопила более 2000 часов налета в рамках различных программ электрической авиации без единого инцидента, связанного с работой батарей, что стало важным аргументом в пользу сотрудничества с крупными аэрокосмическими партнерами.