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Новое исследование показало, как Большое Магелланово Облако разрывает соседнюю галактику
Малое Магелланово Облако постепенно разрушается под воздействием своего более массивного соседа — Большого Магелланова Облака. Новые наблюдения показали, что звезды в карликовой галактике буквально «растягиваются» и уходят наружу под действием гравитации соседней системы.
Малое и Большое Магеллановы Облака (сокращенно ММО и БМО) — две карликовые неправильные галактики, проходящие неподалеку от Млечного Пути. БМО находится на расстоянии около 163 000 световых лет от Млечного Пути, тогда как ММО — дальше, примерно в 200 000 световых лет. Обе галактики испытывают на себе возмущающее воздействие гравитации Млечного Пути, которое вызывает в них вспышки звездообразования и вырывает из обеих поток газа, называемый Магеллановым Потоком.
Однако новые результаты, полученные с помощью телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), установленного на вершине горы Паранал в Чили (Европейская южная обсерватория), показали, что Млечный Путь — не единственная галактика, влияющая на ММО. Оказывается, старший брат этой крошечной галактики — БМО — также оказывает на нее разрушительное воздействие. В рамках обзора Магеллановых Облаков (VMC) четырехметровый телескоп на протяжении последних 11 лет тщательно картировал движения миллионов отдельных звезд в Магеллановых Облаках. Инфракрасное зрение VISTA позволяет заглянуть сквозь пыль в этих галактиках, обеспечивая более четкий вид на звезды.
Предыдущие измерения позволяли предположить, что движение звезд в ММО указывает на вращение карликовой галактики, однако, согласно новым результатам, это было неверной интерпретацией. В действительности звезды движутся целыми группами наружу от ядра ММО в направлениях, в целом выровненных вдоль оси, ориентированной (если смотреть с Земли) с юго-востока на северо-запад. Продлив эту линию — и она укажет прямо на БМО. Именно этого и следовало ожидать, если гравитационные приливные силы со стороны БМО тянут часть ММО, ближайшую к нему, растягивая ММО. Средняя скорость этих звезд составляет 17 километров в секунду, и за несколько сотен миллионов лет они могут переместиться на несколько тысяч световых лет. Это дает представление о том, насколько сильно ММО было искажено, возможно, на протяжении миллиардов лет. В прошлом его структура должна была быть более компактной и определенной — в отличие от его нынешней аморфной формы.
Результаты показали масштабное приливное расширение по всему ММО и ставят под сомнение давние предположения о том, что Малое Магелланово Облако ведет себя как вращающийся диск. Исследование показывает, что внутренние движения звезд в Малом Магеллановом Облаке определяются не упорядоченным вращением, а гравитационными возмущениями, вызванными повторяющимися взаимодействиями с БМО на протяжении миллиардов лет.
Что касается будущего, Магеллановы Облака замедляются по мере взаимодействия с гало Млечного Пути, и недавние моделирования показали, что Магеллановы Облака обречены слиться с Млечным Путем через миллиарды лет. А до тех пор две карликовые галактики будут держаться вместе.
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