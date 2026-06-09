  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
9 июня, 08:48
Рейтинг: +626
Посты: 925

Новое исследование показало, как Большое Магелланово Облако разрывает соседнюю галактику

Малое Магелланово Облако постепенно разрушается под воздействием своего более массивного соседа — Большого Магелланова Облака. Новые наблюдения показали, что звезды в карликовой галактике буквально «растягиваются» и уходят наружу под действием гравитации соседней системы.

Сообщество
# NASA
# галактики
# звёзды
# космос
Малое и Большое Магеллановы Облака / © Axel Mellinger, Central Michigan University / NASA Visualization Studio
Малое и Большое Магеллановы Облака / © Axel Mellinger, Central Michigan University / NASA Visualization Studio

Малое и Большое Магеллановы Облака (сокращенно ММО и БМО) — две карликовые неправильные галактики, проходящие неподалеку от Млечного Пути. БМО находится на расстоянии около 163 000 световых лет от Млечного Пути, тогда как ММО — дальше, примерно в 200 000 световых лет. Обе галактики испытывают на себе возмущающее воздействие гравитации Млечного Пути, которое вызывает в них вспышки звездообразования и вырывает из обеих поток газа, называемый Магеллановым Потоком.

Однако новые результаты, полученные с помощью телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), установленного на вершине горы Паранал в Чили (Европейская южная обсерватория), показали, что Млечный Путь — не единственная галактика, влияющая на ММО. Оказывается, старший брат этой крошечной галактики — БМО — также оказывает на нее разрушительное воздействие. В рамках обзора Магеллановых Облаков (VMC) четырехметровый телескоп на протяжении последних 11 лет тщательно картировал движения миллионов отдельных звезд в Магеллановых Облаках. Инфракрасное зрение VISTA позволяет заглянуть сквозь пыль в этих галактиках, обеспечивая более четкий вид на звезды.

Предыдущие измерения позволяли предположить, что движение звезд в ММО указывает на вращение карликовой галактики, однако, согласно новым результатам, это было неверной интерпретацией. В действительности звезды движутся целыми группами наружу от ядра ММО в направлениях, в целом выровненных вдоль оси, ориентированной (если смотреть с Земли) с юго-востока на северо-запад. Продлив эту линию — и она укажет прямо на БМО. Именно этого и следовало ожидать, если гравитационные приливные силы со стороны БМО тянут часть ММО, ближайшую к нему, растягивая ММО. Средняя скорость этих звезд составляет 17 километров в секунду, и за несколько сотен миллионов лет они могут переместиться на несколько тысяч световых лет. Это дает представление о том, насколько сильно ММО было искажено, возможно, на протяжении миллиардов лет. В прошлом его структура должна была быть более компактной и определенной — в отличие от его нынешней аморфной формы.

Результаты показали масштабное приливное расширение по всему ММО и ставят под сомнение давние предположения о том, что Малое Магелланово Облако ведет себя как вращающийся диск. Исследование показывает, что внутренние движения звезд в Малом Магеллановом Облаке определяются не упорядоченным вращением, а гравитационными возмущениями, вызванными повторяющимися взаимодействиями с БМО на протяжении миллиардов лет.

Что касается будущего, Магеллановы Облака замедляются по мере взаимодействия с гало Млечного Пути, и недавние моделирования показали, что Магеллановы Облака обречены слиться с Млечным Путем через миллиарды лет. А до тех пор две карликовые галактики будут держаться вместе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Июн
Бесплатно
Как мозг учится видеть лица
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Июн
300
Конец Солнца
Ельцин Центр
Екатеринбург
Проект
10 Июн
Бесплатно
Космос ближе
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Агамы и другие игуанообразные
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Невидимые коллоиды на Земле и в космосе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июн
Бесплатно
От робота-пылесоса до марсохода: что общего у умных машин
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Технологии будущего: кем мы будем работать завтра
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
12 Июн
Бесплатно
Пластилиновая ботаника: тычинки, пестики, лепестки
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Суперспособности: реальность или иллюзия?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 июня, 13:43
Марк Чернов

Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета

Спортивная добавка, знакомая каждому второму посетителю тренажерного зала, оказалась неожиданно важной для противоопухолевого иммунитета. Американские ученые выяснили, что иммунные клетки внутри опухоли активно поглощают креатин и без него теряют способность бороться с раком.

Биология
# биотехнологии
# исследования
# медицина
# онкология
7 июня, 16:19
Evgenia Vavilova

Физики в деталях пронаблюдали редкий распад ядра теллура-104

Недавняя модификация ускорителя частиц позволила провести измерения, о которых теоретики рассуждали более 50 лет.

Физика
# RIKEN
# гелий
# изотопы
# магическое число
# олово-100
# теллур
# ядерная физика
8 июня, 10:02
Лена

Находки в африканской пещере указали, вероятно, на самое раннее использование огня человеком

Начало использования огня — важнейший этап эволюции Homo, но найти однозначные свидетельства на ранних этапах развития человечества очень непросто. При раскопах пещеры Вандерверк в пустыне Калахари в Южной Африке археологи обнаружили, вероятно, самые ранние следы использования огня предками человека — около 1,79-1,07 миллиона лет назад, то есть на сотни тысячелетий раньше, чем считали ученые.

Археология
# Homo erectus
# кости
# огонь
# пещера
# эволюция
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
5 июня, 11:32
Максим Абдулаев

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.

Биология
# защита природы
# зоология
# орнитология
# хищные птицы
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В России создали новый материал — магнитный «хамелеон»

    8 июня, 17:34

  2. Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

    8 июня, 14:35

  3. Физик объяснил, как работает солнцезащитная одежда и кому она нужна

    8 июня, 14:00

  4. Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета

    8 июня, 13:43
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Сергей Механик
13 минут назад
Игорь, всегда приятно узнать комментарий специалиста. Теперь всё понятно.

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Павел Коковин
13 минут назад
Алексей, Частные библиотеки не учитываются. Общедоступных всего 440, что тоже не мало, но меньше минимума. А вот в Нижнем Новгороде 102 общедоступных

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Valery Sulackov
14 минут назад
Aitneics, так ведь и добавляет. Откуда иначе эти фото мутанты всеразличной техники. По легенде это из-за того, чтобы не нарушать авторские права.

До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Павел Коковин
17 минут назад
Mikhail, Нет, он прав, мой косяк, не проверил всё досконально. Выше отписал. Но сути это всё равно не изменило.

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Павел Коковин
18 минут назад
Иван, Вы задали правильный вопрос. Почему-то google карты посчитали 3 библиотеки города Калтан частью Осинников, хотя они уже давно не связанны

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Amfibra
18 минут назад
Конечно отменят природное происхождение. Даже если знают, что это 100% природное. В "науке" уже давно фальсификации делают именно официалы. Для

Ученые опровергли столетний вывод о природном происхождении древнейших наскальных рисунков Британии

Autotrade222
20 минут назад
Василий, он в небе парит как альбатрос. 😂

Охота на субмарины по-новому: ЕС выбрал австрийский беспилотник S-300 для ключевого противолодочного проекта

Павел Коковин
28 минут назад
Иван, Ок) Новосибирск, население 1.64млн, библиотек: 87. На 100к населения ~ 5.3 библиотеки. Но ладно, может немного не хватило, чтобы попасть в десяточку)

Города-лидеры по количеству публичных библиотек на душу населения

Игорь Коняшов
29 минут назад
Сергей, Ну вам, дилетанту, безусловно виднее) Количество боеголовок определяет степень ущерба, наносимого противнику и соответственно силу

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

O B
39 минут назад
Иван, изыди к диаволу бес

Где живут атеисты? Рейтинг самых нерелигиозных стран и регионов

Verstarker Prostahl
44 минуты назад
Александр, Что бы делали без твоего умного мнения, обыватель...

Рыбаки подняли со дна озера череп гигантского оленя ледниковой эпохи

Сергей Механик
1 час назад
Интересно, а есть какой-то предел в наращивании ядерных боеголовок? Зачем столько много? Неужели их количество гарантирует или определяет более

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Illi Illi
1 час назад
Мұратжан, вот еще всякие мамбеты повылазили. Кыш в аул, котакбас

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Евгений Анисимов
1 час назад
Показуха и профанация. Никакой не секрет, что причины исчезновения видов исключительно антропогенные. Вы уничтожили их среду обитания. Потом

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Illi Illi
1 час назад
лёня, перестань. Я не могу столько ржать уже. Отправил тебе словарь. Почитай, узнаешь много интересного

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Александр Иноземцев
2 часа назад
Олень - это автор статьи! А на фото череп лося!

Рыбаки подняли со дна озера череп гигантского оленя ледниковой эпохи

Dmitriy
6 часов назад
Так ведь уже были новости что маск продал кому то мощности, теперь ещё и гугл тоже самое покупает?

Google будет платить SpaceX почти миллиард долларов в месяц, чтобы покрыть вычислительный аппетит Gemini

Иван Колупаев
7 часов назад
ром, впрочем чего я с тобой как с человеком разговариваю. Ты ж бот обыкновенный зашел сюда только на Россию погадить. Все твои коменты только об

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Иван Колупаев
7 часов назад
ром, была Русь которую "киевской" назвали лишь в 19 веке. Украины не было. Но ты вижу уже подобрал "аргументы" покруче тапаешь минуса как подорванный.

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Mihail Teut
8 часов назад
Праиж больше даже чем Прага

Европейские города, ранжированные по размеру

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно