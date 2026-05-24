Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
24 мая, 08:35
Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Каждая из самых кровопролитных битв древнего мира сочетала тактическое окружение противника с крайне ограниченными возможностями медицины и колоссальными политическими ставками своей эпохи. Именно поэтому число жертв в них до сих пор остается одним из самых ужасающих в письменной истории человечества.

Современный памятный монумент рядом с местом битвы при Каннах / © Wikimedia Commons / Автор: Jörg Schulz

Битва при Каннах

Сражение при Каннах, состоявшееся 2 августа 216 года до нашей эры в Апулии на юге Италии, до сих пор считается классическим примером двойного охвата.

Ганнибал Барка, командовавший примерно 50 тысячами карфагенян, африканцев, галлов и иберийцев, столкнулся с римской армией численностью около 86 тысяч человек под командованием консулов Луция Эмилия Павла и Гая Теренция Варрона.

Ганнибал намеренно ослабил центр своего построения, выдвинув его вперед полумесяцем, чтобы тяжелая римская пехота начала теснить его назад. Когда натиск римлян вдавил карфагенский центр внутрь, превратив его в вогнутый «карман», более сильная африканская пехота на флангах сомкнулась вокруг противника, а кавалерия под командованием Гасдрубала и Магарбала разгромила римскую конницу и ударила римлянам в тыл.

Это двойное окружение заперло большую часть римской армии в тесной ловушке, почти не оставляя пространства для маневра. Древние авторы писали, что римские солдаты стояли настолько плотно, что многие даже не могли размахнуться мечом. Битва превратилась в затяжную резню: Ливий оценивал число погибших римлян примерно в 55 тысяч, а Полибий — ближе к 70 тысячам. Потери карфагенян составляли от 5700 до 8000 человек.

Стратегические последствия были колоссальны. За один день Рим потерял граждан, союзников, офицеров и значительную часть политической элиты — однако не капитулировал. Вместо этого римляне приняли стратегию войны на истощение: они долгие годы избегали генерального сражения с Ганнибалом, восстановили армии и постепенно переломили ход войны в свою пользу.

Битва при Чанпине

Битва при Чанпине (260 год до нашей эры) завершила трехлетнюю кампанию эпохи Сражающихся царств в Китае — войну между двумя сильнейшими державами того времени: Цинь и Чжао.

Конфликт начался в 262 году до нашей эры из-за контроля над областью Шандан. Полководец Чжао Лянь По удерживал укрепленные позиции вдоль реки Дань против армии Цинь под командованием Ван Хэ. После двухлетнего тупика, истощившего обе стороны, циньцы распространили дезинформацию о том, будто Лянь По слишком осторожен. В результате Чжао заменило его неопытным Чжао Ко. Цинь, в свою очередь, тайно сменило Ван Хэ на Бай Ци — одного из самых грозных полководцев эпохи.

Бай Ци применил тактику окружения, напоминающую Канны, за десятилетия до Ганнибала. Он намеренно ослабил левый фланг, выманил армию Чжао через реку и с помощью 25-тысячной кавалерии на северном фланге перерезал линии снабжения противника, тогда как пять тысяч легкой кавалерии на юге отсекли связь между подразделениями.

Оказавшаяся в ловушке армия Чжао держалась на холме 46 дней. Затем Чжао Ко погиб при попытке прорыва, а остатки войска капитулировали.

Согласно «Историческим запискам» Сыма Цяня, Бай Ци приказал казнить всех сдавшихся пленников — традиционно считается, что их заживо закопали в землю, — пощадив лишь 240 самых молодых солдат, которых отправили домой, чтобы они разнесли весть о поражении.

Современные историки спорят о достоверности традиционной цифры в 400 тысяч казненных, однако битва при Чанпине остается классическим примером того, как древняя война соединяла тактическое окружение с сознательным уничтожением человеческих ресурсов противника как стратегической целью.

Война с Калингой

Война с Калингой, произошедшая около 261 года до нашей эры на восьмом году правления Ашоки, стала единственной крупной войной, которую император вел после восшествия на престол Маурьев.

Калинга (территория современной Одиши и части северной Андхра-Прадеш) была последним значительным независимым государством на восточном побережье Индийского субконтинента, и ее покорение подчинило Маурьям весь регион.

Решающая битва, как считается, произошла возле холмов Дхаули на берегах реки Дая. По данным греческого посла Мегасфена, армия Маурьев насчитывала около 100 тысяч пехотинцев, 1700 всадников и тысячи боевых слонов. Калинга выставила примерно 60 тысяч пехоты, тысячу всадников и 700 боевых слонов.

Сам Ашока в своем Великом наскальном эдикте XIII подробно описал человеческую цену войны: 100 тысяч убитых, 150 тысяч депортированных и еще больше людей, умерших позже от ран, изгнания и болезней.

Ограниченные медицинские знания значительно увеличивали число жертв. Древние армии не располагали эффективной хирургией, антибиотиками или развитой санитарией, и даже незначительные ранения часто становились смертельными из-за инфекций.

Именно ужас этой бойни, согласно источникам, заставил Ашоку отказаться от дальнейших завоеваний, принять буддизм и посвятить остаток своего правления дхамме — нравственному закону — и ахимсе, принципу ненасилия.

Его наскальные и колонные эдикты распространяли новую государственную политику по всей империи и остаются редким примером того, как правитель публично зафиксировал не только число жертв, но и собственное раскаяние.

Битва при Гайся

Сражение при Гайся, происходившее с конца декабря 203 года до нашей эры по январь 202 года до нашей эры, завершило противостояние Чу и Хань — гражданскую войну, вспыхнувшую после падения династии Цинь.

Главными соперниками были Лю Бан — предводитель Хань — и Сян Юй, правитель Западного Чу.

Полководец Хань Синь организовал пятистороннее вторжение в Чу, заманив примерно 100-тысячную армию Сян Юя в ущелье у Гайся и окружив её силами коалиции Хань численностью от 300 до 500 тысяч человек.

Затем Хань Синь применил психологический прием, известный в китайской военной традиции как «Песни Чу со всех сторон». Солдаты Хань и пленные воины Чу всю ночь пели народные песни Чу, заставив Сян Юя поверить, будто его родина уже пала и значительная часть армии Чу перешла на сторону противника.

Началось массовое дезертирство.

В конце концов Сян Юй прорвался с 800 всадниками, однако к моменту, когда он достиг реки У, рядом с ним осталось лишь 28 человек. Не желая попасть в плен, он покончил с собой.

В битве было убито около 80 тысяч воинов Чу и еще 20 тысяч попали в плен. Но еще до Гайся долгие годы войны уже разорили целые области голодом, насильственной мобилизацией и восстаниями.

Спустя несколько месяцев Лю Бан провозгласил себя императором, основав династию Хань.

Современные историки спорят о точности древних оценок потерь — особенно о круглых цифрах, постоянно встречающихся в источниках. Эти числа нельзя считать строгой статистикой. Они представляют собой свидетельства, сформированные литературной традицией, политическими задачами и мемориальной культурой эпохи.

Тут описываются сражения lll века до нашей эры. А как же сражения греков и персов 6-4 в. до нашей эры? Или походы Александра Македонского? Там потери были не ниже описанных.
