Карта: 34 израильских поселения на Западном берегу, одобренных кабинетом безопасности
Израильские поселения — это города и поселки, построенные жителями Израиля на территориях, занятых после Шестидневной войны 1967 года. На карте отмечены поселения на Западном берегу реки Иордан, одобренные Кабинетом безопасности в марте 2026 года.
Кабинет безопасности Израиля одобрил строительство 34 новых поселений в Иудее и Самарии. Как отмечает i24NEWS, это одно из крупнейших таких решений за всю историю.
Ранее власти в общей сложности согласовали создание 69 поселений. Таким образом, общее количество поселений, одобренных нынешним правительством с 2022 года, достигло 103.
Некоторые из одобренных мест расположены в удаленных районах на севере Самарии, куда редко добирается израильская армия. Не все 34 поселения придется создавать с нуля, в их число уже вошли существующие поселенческие форпосты. До этого они считались нелегальными, но теперь их узаконят.
Начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир отметил, что в новых поселениях придется обеспечивать безопасность. Он опасается, что это приведет к повышенной нагрузке военных, которым и так сейчас не хватает личного состава.
