Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Южная Корея вводит бесплатный доступ к базовому мобильному трафику

Жители Южной Кореи теперь смогут бесплатно пользоваться мобильным интернетом даже после исчерпания своего пакета. 9 апреля в стране внедрили базовый универсальный доступ к мобильному интернету.

Кадр из фильма «Паразиты» / © CJ Entertainment

Благодаря инициативе корейского правительства, более семи миллионов абонентов смогут бесплатно пользоваться мобильным интернетом со скоростью 400 кбит/с. Эксперты полагают, что этого хватит для общения в мессенджерах и онлайн-банкинга.

Пожилым абонентам скорость трафика повысят в два раза. Программу поддержали три крупнейших оператора Южной Кореи — SK Telecom, KT Corporation и LG Uplus.

Глава Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи Пэ Кенхун назвал доступ к онлайн-услугам жизненной необходимостью. По словам министра, важно расширять права жителей страны на доступ к связи.

Однако авторы инициативы думали не только о правах граждан. С ее помощью они надеются восстановить репутацию операторов. Недавно они столкнулись со скандалами, связанными с массовой утечкой данных и другими нарушениями безопасности.