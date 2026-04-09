Крупнейшую партию новых автономных машин Tesla Cybercab заметили на заводе в Техасе
Производство Tesla Cybercab на заводе Giga Texas, похоже, выходит на новый этап: возле предприятия заметили около 60 готовых машин. Это крупнейшая партия, зафиксированная на данный момент, и она усиливает предположения о скором включении модели в производственную линейку.
Интересно, что у этих электромобилей есть рулевые колеса — несмотря на то, что ранее Илон Маск заявлял: серийная версия Cybercab не будет оснащаться ни рулем, ни педалями.
Наблюдатель за заводом и оператор дронов Джо Тегтмейер (Joe Tegtmeyer) опубликовал снимки, на которых видно, как машины стоят в двух аккуратно организованных группах на площадке отгрузки. В некоторых из них заметны белые сиденья и четко различимые рулевые колеса. По всей видимости, это не финальные версии, представленные в 2024 году, а ранние экземпляры, предназначенные для тестирования и доработки систем в реальных условиях.
Символично, что это происходит именно сейчас: Tesla неоднократно подтверждала, что массовое производство Cybercab должно стартовать в апреле 2026 года. По словам Маска, на начальном этапе объемы будут расти постепенно, однако линия на Giga Texas готовится к выпуску сотен машин в неделю.
Первый Cybercab сошел с конвейера еще в феврале, но именно апрель считается официальной точкой перехода к серийному производству этого полностью автономного транспортного средства, изначально спроектированного без органов управления.
Замеченные 60 машин — это уже не просто прототипы, а наглядное подтверждение того, что Tesla реализует свою амбициозную стратегию роботакси. Cybercab создается специально для полностью автономного вождения без участия человека, обещая безопасные, доступные и удобные поездки по запросу.
Ранние версии с временными органами управления позволяют инженерам оттачивать аппаратную и программную части перед запуском полноценных автономных парков на дорогах. По мере наращивания производства Giga Texas, где уже выпускается Tesla Cybertruck, станет центром развития автономного транспорта Tesla с прицелом на выпуск миллионов машин в год в будущем.
