Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кто быстрее: операторы спутникового наблюдения сократили доставку снимков до считанных минут

Спутник WorldView Legion компании Vantor, пролетающий над зданием фирмы в Калифорнии, сделал его снимок. Спустя некоторое время прозвучал сигнал, оповестивший сотрудников о том, что это изображение уже доступно на портале Vantor Hub. Прошло всего 13 минут.

Спутниковые снимки иранских объектов / © Satellogic

Эта демонстрация показала, насколько быстро спутниковые изображения могут пройти путь от съемки до передачи пользователю — ведь как коммерческие, так и государственные заказчики все чаще требуют оперативных данных.

Задержка данных — время между съемкой и доставкой изображения — давно стала ключевым показателем для клиентов в сфере наблюдения Земли. Однако ожидания меняются: теперь заказчикам нужна информация, пригодная для использования практически в реальном времени.

Еще два года назад государственные структуры рассчитывали получать снимки в течение 90 минут или часа. Сегодня те же ведомства требуют от подрядчиков передачи данных за считанные минуты, отмечают представители отрасли. Этот сдвиг отражает растущую зависимость от спутниковых изображений в операциях, где именно скорость определяет ценность информации.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на мгновенную и непрерывную доставку данных, компании пересматривают все аспекты своей деятельности: от проектирования и сборки спутников до их запуска, ввода в эксплуатацию, управления съемкой, наземной инфраструктуры и обработки изображений.

Например, четвертый спутник BlackSky серии Gen-3, запущенный 5 марта 2026 года, начал получать первые изображения уже через несколько часов после выхода на орбиту и был полностью введен в строй менее чем за неделю. В компании подчеркнули, что ввод новых аппаратов позволяет организациям отслеживать активность, реагировать на возникающие события и сокращать цикл принятия решений. Кроме того, BlackSky поддерживает радиочастотную связь со спутниками, чтобы ускорить постановку задач и подтвердить факт получения изображения. Для приема данных BlackSky использует распределенную глобальную сеть наземных станций, а также напрямую передает изображения на станции заказчиков.

Спутники следующего поколения NextGen компании Satellogic, запуск которых намечен на следующий год, будут оснащены системами периферийных вычислений с использованием искусственного интеллекта. Обработка данных прямо на борту позволит выявлять закономерности, аномалии и объекты.

В сочетании с межспутниковой связью это откроет новые возможности: компания сможет доставлять фрагменты изображений клиентам в течение нескольких минут после съемки.

Уже сейчас, тестируя связь между двумя спутниками, компания изучает возможность передачи команд напрямую: например, первый аппарат, пролетающий над объектом, может поручить следующему сделать дополнительные снимки.