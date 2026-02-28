Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Армия США впервые использовала дроны-камикадзе при атаке на Иран
Соединенные Штаты Америки во время атаки на Иран, вероятно, применили дроны-камикадзе. Судя по сообщениям, армия США впервые использовала это оружие в бою.
Старший корреспондент по национальной безопасности Fox News Channel Дженнифер Гриффин сообщила в социальной сети X, что США впервые применили в бою дроны-камикадзе. Fox News сделали репост ее сообщения.
Гриффин уточнила, что американские военные сосредоточились на «высокоценных целях». Вероятно, речь идет о военно-морских объектах и подземных сооружениях, связанных с ядерной программой.
Во время первой волны ударов США использовали ракеты «Томагавк». Одна из целей атаки — перегрузить систему ПВО Ирана. Предположительно, операция продлится несколько дней.
Ранее США развернули на Ближнем Востоке первую эскадрилью ударных беспилотных летательных аппаратов. Это ознаменовало переход страны к более дешевым беспилотным системам вооружения. США разработали ударные дроны LUCAS на основе иранских беспилотников Shahed.
Израиль и США начали совместную атаку на Иран 28 февраля. По сообщению источников Fox News, Израиль нацелился на иранское руководство, а США — на военные цели и позиции баллистических ракет. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
