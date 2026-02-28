Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Армия США впервые использовала дроны-камикадзе при атаке на Иран

Соединенные Штаты Америки во время атаки на Иран, вероятно, применили дроны-камикадзе. Судя по сообщениям, армия США впервые использовала это оружие в бою.

Американские ударные дроны / © U.S. Special Operations Command

Старший корреспондент по национальной безопасности Fox News Channel Дженнифер Гриффин сообщила в социальной сети X, что США впервые применили в бою дроны-камикадзе. Fox News сделали репост ее сообщения.

Гриффин уточнила, что американские военные сосредоточились на «высокоценных целях». Вероятно, речь идет о военно-морских объектах и подземных сооружениях, связанных с ядерной программой.

Во время первой волны ударов США использовали ракеты «Томагавк». Одна из целей атаки — перегрузить систему ПВО Ирана. Предположительно, операция продлится несколько дней.

Ранее США развернули на Ближнем Востоке первую эскадрилью ударных беспилотных летательных аппаратов. Это ознаменовало переход страны к более дешевым беспилотным системам вооружения. США разработали ударные дроны LUCAS на основе иранских беспилотников Shahed.

Израиль и США начали совместную атаку на Иран 28 февраля. По сообщению источников Fox News, Израиль нацелился на иранское руководство, а США — на военные цели и позиции баллистических ракет. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте.