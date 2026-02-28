  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 февраля, 20:17
Армия США впервые использовала дроны-камикадзе при атаке на Иран

Соединенные Штаты Америки во время атаки на Иран, вероятно, применили дроны-камикадзе. Судя по сообщениям, армия США впервые использовала это оружие в бою.

Американские ударные дроны / © U.S. Special Operations Command
Американские ударные дроны / © U.S. Special Operations Command

Старший корреспондент по национальной безопасности Fox News Channel Дженнифер Гриффин сообщила в социальной сети X, что США впервые применили в бою дроны-камикадзе. Fox News сделали репост ее сообщения. 

Гриффин уточнила, что американские военные сосредоточились на «высокоценных целях». Вероятно, речь идет о военно-морских объектах и подземных сооружениях, связанных с ядерной программой.

Во время первой волны ударов США использовали ракеты «Томагавк». Одна из целей атаки — перегрузить систему ПВО Ирана. Предположительно, операция продлится несколько дней.

Ранее США развернули на Ближнем Востоке первую эскадрилью ударных беспилотных летательных аппаратов. Это ознаменовало переход страны к более дешевым беспилотным системам вооружения. США разработали ударные дроны LUCAS на основе иранских беспилотников Shahed. 

Израиль и США начали совместную атаку на Иран 28 февраля. По сообщению источников Fox News, Израиль нацелился на иранское руководство, а США — на военные цели и позиции баллистических ракет. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте. 

26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
