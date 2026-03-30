Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Недалеко от Кентербери обнаружили англосаксонский меч возрастом 1500 лет

В Великобритании археологи обнаружили хорошо сохранившийся англосаксонский меч возрастом около полутора тысяч лет. Находка помогла лучше понять миграционные процессы и европейские связи во времена раннего Средневековья.

© University of Central Lancashire

Археологи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) обнаружили меч VI века в англосаксонском могильнике, расположенном недалеко от Кентербери в графстве Кент. Ученые называют этот меч одной из самых впечатляющих находок раннего Средневековья за последние десятилетия. Особую ценность ему придает исключительная сохранность и богатая символика.

Меч украшен серебряной и позолоченной рукоятью. На клинке и металлических деталях сохранились редкие рунические надписи. Жители Северной Европы широко использовали руны до распространения латинского алфавита. Изучение надписей поможет ученым лучше узнать о грамотности и культурном обмене во времена раннего Средневековья.

Недалеко от Кентербери обнаружили англосаксонский меч возрастом 1500 лет / © Prof Alice Roberts / BBC / Rare TV

Также исследователи обнаружили следы органических материалов — остатки деревянных и кожаных ножен с подкладкой из бобрового меха. Эта находка свидетельствует об условиях захоронения и высоком статусе погребенного человека.

По словам профессора археологии Дункана Сэйера, возглавившего исследование, такие мечи были символами власти и господства и часто передавались по наследству.

Могильник, в котором обнаружили меч, исследователи назвали одним из самых богатых таких памятников на юге Англии. Рядом с мечом археологи обнаружили золотую подвеску, украшенную изображением змеи или дракона. По мнению исследователей, подвеска принадлежала женщине высокого социального статуса или хранилась как ценная семейная реликвия.

В других захоронениях археологи нашли богатый погребальный инвентарь, в том числе копья, щиты и бусы. Оружие в основном лежало в мужских могилах, а в женских захоронениях чаще встречались украшения и предметы быта.

Открытия бросают вызов прежним представлениям об изолированных англосаксонских сообществах. Могильник позволил исследователям узнать о процессах миграции и международных связях того периода. Некоторые артефакты, найденные археологами, имеют скандинавское и франкское происхождение.

Исследователи еще не успели изучить все захоронения могильника. Они уверены, что впереди их ждет много важных открытий.