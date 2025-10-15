Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первая в мире фабрика по производству портативных ядерных микрореакторов появится на месте Манхэттенского проекта
Калифорнийский стартап Radiant объявил о планах построить свой первый завод по массовому выпуску портативных ядерных генераторов в Оук-Ридже, штат Теннесси — на земле, которая более 80 лет назад стала колыбелью ядерной эры.
Предприятие разместится на участках исторических площадок K-27 и K-29, некогда входивших в состав завода по газодиффузионному обогащению урана, построенного во времена Второй мировой войны. Землю недавно выкупили у Индустриального совета развития Оук-Риджа, а начало строительства запланировано на начало 2026 года. Новый завод получит название R-50.
Площадки K-27 и K-29, где вырастет новый завод, когда-то занимали огромные цеха по обогащению урана, сыгравшие ключевую роль в создании первых атомных бомб. Завод по газодиффузионному обогащению в Оук-Ридже проработал до конца 1980-х годов; здания K-27 и K-29 были снесены в 2016 и 2006 годах соответственно.
Флагманская разработка Radiant — Kaleidos — представляет собой ядерный микрореактор мощностью один мегаватт, оснащенный системой пассивной безопасности и не требующий постоянной дозаправки. Установка предназначена для надежного и мобильного энергоснабжения — от удаленных поселений и критически важных объектов до военных баз и центров обработки данных.
Компания Radiant, основанная в 2020 году, входит в число растущего круга разработчиков, стремящихся сделать ядерную энергию более гибкой и доступной. Однако ее отличает ставка на массовое производство, которое должно сделать малые ядерные установки столь же удобными и экономичными, как традиционные системы энергоснабжения.
Испытания первого реактора Radiant намерена начать в 2026 году, а первые коммерческие поставки — в 2028-м, а затем увеличить темпы производства до 50 реакторов в год. Завод в Оук-Ридже станет ключевым элементом в реализации этих целей.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевский урок для России: что история Бена Бернанке говорит о ближайшем будущем нашей страны
Как стать пилотом
Новые публикации по вакцине Pfizer показали ее высокую эффективность и возможность необычных нежелательных последствий
Распознающие хвори: как компьютерное зрение и экспертные системы помогают врачам
10 лучших гаджетов 2014 года
Как устроена атомная подлодка
В тесноте и в обиде: психология коммунального быта
«Если бы существовал антимир, он был бы похож на пещеру»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии