Первая в мире фабрика по производству портативных ядерных микрореакторов появится на месте Манхэттенского проекта

Калифорнийский стартап Radiant объявил о планах построить свой первый завод по массовому выпуску портативных ядерных генераторов в Оук-Ридже, штат Теннесси — на земле, которая более 80 лет назад стала колыбелью ядерной эры.

Визуализация микрореактора Kaleidos / © Radiant

Предприятие разместится на участках исторических площадок K-27 и K-29, некогда входивших в состав завода по газодиффузионному обогащению урана, построенного во времена Второй мировой войны. Землю недавно выкупили у Индустриального совета развития Оук-Риджа, а начало строительства запланировано на начало 2026 года. Новый завод получит название R-50.

Площадки K-27 и K-29, где вырастет новый завод, когда-то занимали огромные цеха по обогащению урана, сыгравшие ключевую роль в создании первых атомных бомб. Завод по газодиффузионному обогащению в Оук-Ридже проработал до конца 1980-х годов; здания K-27 и K-29 были снесены в 2016 и 2006 годах соответственно.

Флагманская разработка Radiant — Kaleidos — представляет собой ядерный микрореактор мощностью один мегаватт, оснащенный системой пассивной безопасности и не требующий постоянной дозаправки. Установка предназначена для надежного и мобильного энергоснабжения — от удаленных поселений и критически важных объектов до военных баз и центров обработки данных.

Компания Radiant, основанная в 2020 году, входит в число растущего круга разработчиков, стремящихся сделать ядерную энергию более гибкой и доступной. Однако ее отличает ставка на массовое производство, которое должно сделать малые ядерные установки столь же удобными и экономичными, как традиционные системы энергоснабжения.

Испытания первого реактора Radiant намерена начать в 2026 году, а первые коммерческие поставки — в 2028-м, а затем увеличить темпы производства до 50 реакторов в год. Завод в Оук-Ридже станет ключевым элементом в реализации этих целей.