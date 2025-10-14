Спутники Swarm обнаружили расширение аномалии в магнитном поле Земли

Ослабленная зона магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года увеличилась на площадь, которая практически равна половине Европы. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о магнитном поле, собранные спутниками миссии Swarm.

Магнитное поле Земли / © Physics of the Earth and Planetary Interiors

Swarm — это миссия класса Earth Explorer, созданная по программе Earth Observation FutureEO Европейского космического агентства. Она состоит их трех одинаковых спутников, которые с высокой точностью измеряют магнитные сигналы, исходящие из ядра, мантии, коры и океанов Земли, а также их ионосферы и магнитосферы. Благодаря этой миссии ученые получают больше информации о различных источниках магнетизма. Это помогает понять, как и почему магнитное поле слабеет в одних местах и усиливается в других.

Слабое поле Южно-Атлантической аномалии впервые обнаружили еще в XIX веке. Миссия Swarm показала, что аномалия устойчиво расширялась с 2014 по 2025 год. Однако в районе Атлантического океана к юго-западу от Африки с 2020 года ученые обнаружили еще более быстрое ослабление магнитного поля Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.

По словам профессора геомагнетизма в Техническом университете Дании (Technical University of Denmark) Криса Финли (Chris Finlay), Южноатлантическая аномалия — это не просто единая зона. Она меняется по-разному. Вблизи Африки магнитное поле ослабевает быстрее и сильнее, чем вблизи Южной Америки. Явление может быть связано с необычными структурами магнитного поля на границе между жидким внешним ядром Земли и ее каменистой мантией.

Финли пояснил, что обычно в южном полушарии линии магнитного поля выходят из ядра Земли наружу. Однако под аномалией Южной Атлантики есть участки, где магнитное поле, наоборот, уходит обратно в ядро. Одна из таких областей смещается на запад, над территорией Африки. Именно это способствует ослаблению Южно-Атлантической аномалии в этом регионе.