Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Спутники Swarm обнаружили расширение аномалии в магнитном поле Земли
Ослабленная зона магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года увеличилась на площадь, которая практически равна половине Европы. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о магнитном поле, собранные спутниками миссии Swarm.
Swarm — это миссия класса Earth Explorer, созданная по программе Earth Observation FutureEO Европейского космического агентства. Она состоит их трех одинаковых спутников, которые с высокой точностью измеряют магнитные сигналы, исходящие из ядра, мантии, коры и океанов Земли, а также их ионосферы и магнитосферы. Благодаря этой миссии ученые получают больше информации о различных источниках магнетизма. Это помогает понять, как и почему магнитное поле слабеет в одних местах и усиливается в других.
Слабое поле Южно-Атлантической аномалии впервые обнаружили еще в XIX веке. Миссия Swarm показала, что аномалия устойчиво расширялась с 2014 по 2025 год. Однако в районе Атлантического океана к юго-западу от Африки с 2020 года ученые обнаружили еще более быстрое ослабление магнитного поля Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.
По словам профессора геомагнетизма в Техническом университете Дании (Technical University of Denmark) Криса Финли (Chris Finlay), Южноатлантическая аномалия — это не просто единая зона. Она меняется по-разному. Вблизи Африки магнитное поле ослабевает быстрее и сильнее, чем вблизи Южной Америки. Явление может быть связано с необычными структурами магнитного поля на границе между жидким внешним ядром Земли и ее каменистой мантией.
Финли пояснил, что обычно в южном полушарии линии магнитного поля выходят из ядра Земли наружу. Однако под аномалией Южной Атлантики есть участки, где магнитное поле, наоборот, уходит обратно в ядро. Одна из таких областей смещается на запад, над территорией Африки. Именно это способствует ослаблению Южно-Атлантической аномалии в этом регионе.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Марсианский детектив, или Откуда родом Черная Красавица?
Голодный культ: как один таксист убил сотни людей словами… и палками
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Загадка антивещества
Говорить нельзя молчать
Непрошеные космонавты
Коронавирус, инкубационный период и самолеты: хорошие, плохие и никакие новости
Альбигойские войны: бей их всех, Господь узнает своих
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии