Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 октября, 17:12
Спутники Swarm обнаружили расширение аномалии в магнитном поле Земли

Ослабленная зона магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года увеличилась на площадь, которая практически равна половине Европы. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о магнитном поле, собранные спутниками миссии Swarm.

Магнитное поле Земли / © Physics of the Earth and Planetary Interiors
Магнитное поле Земли / © Physics of the Earth and Planetary Interiors

Swarm — это миссия класса Earth Explorer, созданная по программе Earth Observation FutureEO Европейского космического агентства. Она состоит их трех одинаковых спутников, которые с высокой точностью измеряют магнитные сигналы, исходящие из ядра, мантии, коры и океанов Земли, а также их ионосферы и магнитосферы. Благодаря этой миссии ученые получают больше информации о различных источниках магнетизма. Это помогает понять, как и почему магнитное поле слабеет в одних местах и усиливается в других. 

Слабое поле Южно-Атлантической аномалии впервые обнаружили еще в XIX веке. Миссия Swarm показала, что аномалия устойчиво расширялась с 2014 по 2025 год. Однако в районе Атлантического океана к юго-западу от Африки с 2020 года ученые обнаружили еще более быстрое ослабление магнитного поля Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.

По словам профессора геомагнетизма в Техническом университете Дании (Technical University of Denmark) Криса Финли (Chris Finlay), Южноатлантическая аномалия — это не просто единая зона. Она меняется по-разному. Вблизи Африки магнитное поле ослабевает быстрее и сильнее, чем вблизи Южной Америки. Явление может быть связано с необычными структурами магнитного поля на границе между жидким внешним ядром Земли и ее каменистой мантией.

Финли пояснил, что обычно в южном полушарии линии магнитного поля выходят из ядра Земли наружу. Однако под аномалией Южной Атлантики есть участки, где магнитное поле, наоборот, уходит обратно в ядро. Одна из таких областей смещается на запад, над территорией Африки. Именно это способствует ослаблению Южно-Атлантической аномалии в этом регионе. 

13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
