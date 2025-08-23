  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
23 августа, 17:17
Рейтинг: +443
Посты: 721

Представлены снимки победителей Международной премии в области фотографии 2025 года

Жюри Международной премии в области фотографии (International Photography Awards) подвело итоги своего ежегодного конкурса для профессиональных фотографов и любителей со всего мира и объявило лауреатов состязания 2025 года. 

# животные
# космос
# природа
# фотографии
Победитель в категории «Подводный мир», мальки / © Sho Otani  
Второе место в категории «Подводный мир», самцы краснополосных антиасов яростно атакуют друг друга из-за территориального спора / © Masatoshi Noyama
Третье место в категории «Подводный мир», любопытный морской лев / © Daniel Flormann
Победитель в категории «Дикая природа», молодые гепарды и их жертва / © Marina Cano
Второе место в категории «Дикая природа», львы на водопое / © Wayne Sorensen
Третье место в категории «Дикая природа», белый медведь / © Grégory POL
Победитель в категории «Астрофотография», солнечное затмение 2024 года / © Pere Guerra
Второе место в категории «Астрофотография», солнечное затмение / © Jakob Andersen
Третье место в категории «Астрофотография», под широкой дугой Млечного пути возвышается лес бутылочных деревьев / © Brian Kuhlmann
Победитель в категории «Пейзажная природа», пыльная буря в Намибии / © Jeet Khagram
Второе место в категории «Пейзажная природа», извержение вулкана в Исландии / © Mital Patel
Третье место в категории «Пейзажная природа», Ленсойc-Мараньенсис, национальный парк в Бразилии / © Ignacio Palacios
Победитель в категории «Макросъемка», насекомые Phylliana alba / © Chen-You Li 
Второе место в категории «Макросъемка», листы растения, запечатленные с помощью эффекта Кирлиана / © Jonathan Knowles  
Третье место в категории «Макросъемка», рождение насекомых / © Aliace Uesan
