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Фотоловушка запечатлела одну из самых маленьких и редких диких кошек

Представитель пакистанского подвида барханной кошки (Felis margarita scheffeli) / © Indus Fishing Cat Project

О пакистанском подвиде барханной кошки, одном из самых маленьких видов диких кошек, известно крайне мало. Международный союз охраны природы (МСОП) относит ее к категории видов, находящихся на грани исчезновения.

Барханные кошки ведут строго ночной образ жизни. Только пакистанский подвид зимой и ранней весной активен главным образом в сумерках. От дневной жары они спасаются в убежищах — в старых норах лисиц, корсаков и дикобразов, а также в расширенных норках сусликов и песчанок.

Средний вес представителей этого вида кошачьих составляет 2,3 килограмма, а длина — около 70 сантиметров.