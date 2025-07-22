Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инженеры NASA удаленно починили камеру зонда «Юнона» на расстоянии 600 миллионов километров

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отремонтировали камеру JunoCam, установленную на борту зонда «Юнона» (Juno). В этот момент аппарат находился на расстоянии 600 миллионов километров от Земли.

Художественное изображение зонда «Юнона» / © NASA / JPL-Caltech

«Юнона» уже много лет изучает Юпитер и его спутники, проходя через мощные радиационные поля планеты.

На протяжении первых 34 витков орбиты камера JunoCam работала штатно, передавая изображения, которые исследователи регулярно включали в научные статьи. Затем, во время 47-го витка, камера начала демонстрировать признаки повреждения. К 56-му витку почти все снимки оказались испорченными.

Инженеры заподозрили, что проблема связана с воздействием радиации, однако точно определить, что именно было повреждено в JunoCam, было крайне затруднительно — с учетом расстояния в сотни миллионов километров. Наличие неисправного регулятора напряжения, жизненно важного для питания камеры, рассматривалось как наиболее вероятная причина сбоя.

Для исправления ситуации команда миссии прибегла к процессу, известному как отжиг — в его рамках компоненты нагреваются в течение определенного времени, а затем медленно охлаждаются. Такой нагрев способен снизить количество дефектов в материалах.

Тестовые изображения, полученные после отжига, показали незначительное улучшение. Спустя несколько недель, когда зонд сблизился с Ио, новые снимки оказались почти такими же качественными, как в день запуска камеры. Это позволило получить детальные виды северного полярного региона вулканического спутника Юпитера.