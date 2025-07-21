Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США разместили ядерное оружие в Британии впервые с 2008 года на фоне ухудшения отношений с Россией

Журналисты издания UK Defence Journal со ссылкой на свои многочисленные источники сообщили, что впервые за последние 17 лет ядерное оружие США вернулось на территорию Великобритании.

Термоядерная бомба B61-12 / © US Air Force

По данным издания, термоядерные бомбы B61-12 перевезли из Центра ядерного оружия ВВС США в Нью-Мексико на авиабазу Лейкенхит Королевских ВВС Великобритании в Саффолке, где американское оружие находилось во времена холодной войны.

В публикации отмечается, что возвращение ядерных бомб означает существенное изменение ядерной стратегии НАТО в Европе на фоне ухудшения отношений с Россией.

B61-12 — это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности. Она разработана для использования различными самолетами, включая истребители F-35A Lightning II, которые размещены на авиабазе Лейкенхит.