Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Случайный снимок туристки помог ученым открыть новый вид растений
Туристка из Германии сфотографировала цветок во время отдыха в Моншике — городе в португальском регионе Алгарви. Позднее она разместила снимок на платформе iNaturalist, где пользователи со всего мира фиксируют наблюдения за растениями и животными. Фотография привлекла внимание португальского ботаника Жуана Фарминьяна.
По снимку Фарминьян предположил, что необычное растение может относиться к ранее не описанному виду льнянки. Фотография была сделана в марте 2023 года во время поездки туристки по Португалии и первоначально растение определили как другой вид. Год спустя Фарминьян отправился к холму Серру-ду-Каштелу-ди-Алферси в Моншике и обнаружил там небольшую популяцию этого растения.
Ученый установил, что в научной литературе данный вид ранее никогда не описывался. Новое растение получило название льнянка алферсийская (Linaria alfercensis) — в честь местности, где оно произрастает. Его цветки отличаются желтыми лепестками с крапинами и двумя темными полосами на нижней стороне. Растение также имеет прямостоячую форму роста, что отличает его от ближайших родственников.
Исследователь Центра функциональной экологии (CFE) Университета Коимбры Жуан Фарминьян возглавил научное исследование нового вида. В работе также приняли участие специалисты университетов Лиссабона и Барселоны, а также Королевского ботанического сада Мадрида. Результаты исследования были опубликованы в прошлом месяце.
Ученые предложили присвоить новому виду природоохранный статус «находящийся под угрозой исчезновения». Сейчас известно лишь несколько десятков цветущих растений. Среди основных угроз исследователи называют эвкалиптовые плантации, инвазивную мимозу серебристую и риск лесных пожаров в районе Моншика. На участке, где сосредоточена основная популяция растения, власти уже ввели меры по его сохранению.
Комментарии
В Димитровграде продолжается строительство МБИР — многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Эксперты уже завершили испытания трех тепловыделяющих сборок, предназначенных для реактора.
Решения на стыке химии, биологии и агрономии позволили ученым ЮФУ обратить проблему утилизации отходов в эффективное экологическое решение, разработав сорбент на основе биоугля усиленного специальным пористым материалом — металлоорганическим каркасом MOF. О том, как полученный сорбент помогает удерживать в почве тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), снижая их поступление в растения, рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» Михаил Киричков.
Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57. Машины прошли заводские испытания и приемку военными летчиками, после чего самостоятельно перелетели на аэродром базирования. ОАК называет их самолетами в «новом техническом облике», но точный состав изменений и количество переданных машин не раскрывает.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Ученые из МФТИ с коллегами из Китая выяснили, что солитон в конденсате экситонных поляритонов можно заставить исчезнуть, а затем вернуть обратно. Расчеты показали, что длительностью паузы удается управлять в пределах от нуля до 244 пикосекунд при времени отклика системы 24 пикосекунды.
Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова и Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН создали мембраны из полифениленсульфона, которые выдерживают многократную паровую стерилизацию в автоклаве. После 270 часов обработки материал сохраняет производительность и способность задерживать загрязнения. Рассказываем, как проходили исследования и какие перспективы открывает научная работа.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Апреля, 2014
Люди, ставшие гениями после удара по голове
21 Мая, 2019
xDrive vs. quattro vs. 4MATIC: что лучше?
9 Июня, 2015
Психогенеалогия и семейные травмы
8 Апреля, 2017
Горячая десятка: внедорожники будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно