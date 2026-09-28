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Случайный снимок туристки помог ученым открыть новый вид растений

Туристка из Германии сфотографировала цветок во время отдыха в Моншике — городе в португальском регионе Алгарви. Позднее она разместила снимок на платформе iNaturalist, где пользователи со всего мира фиксируют наблюдения за растениями и животными. Фотография привлекла внимание португальского ботаника Жуана Фарминьяна.

Linaria alfercensis / © João Farminhão

По снимку Фарминьян предположил, что необычное растение может относиться к ранее не описанному виду льнянки. Фотография была сделана в марте 2023 года во время поездки туристки по Португалии и первоначально растение определили как другой вид. Год спустя Фарминьян отправился к холму Серру-ду-Каштелу-ди-Алферси в Моншике и обнаружил там небольшую популяцию этого растения.

Ученый установил, что в научной литературе данный вид ранее никогда не описывался. Новое растение получило название льнянка алферсийская (Linaria alfercensis) — в честь местности, где оно произрастает. Его цветки отличаются желтыми лепестками с крапинами и двумя темными полосами на нижней стороне. Растение также имеет прямостоячую форму роста, что отличает его от ближайших родственников.

Исследователь Центра функциональной экологии (CFE) Университета Коимбры Жуан Фарминьян возглавил научное исследование нового вида. В работе также приняли участие специалисты университетов Лиссабона и Барселоны, а также Королевского ботанического сада Мадрида. Результаты исследования были опубликованы в прошлом месяце.

Ученые предложили присвоить новому виду природоохранный статус «находящийся под угрозой исчезновения». Сейчас известно лишь несколько десятков цветущих растений. Среди основных угроз исследователи называют эвкалиптовые плантации, инвазивную мимозу серебристую и риск лесных пожаров в районе Моншика. На участке, где сосредоточена основная популяция растения, власти уже ввели меры по его сохранению.

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