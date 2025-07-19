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Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer скоро покинет арсенал США, заявил эксперт
Военно-воздушные силы (ВВС) США в скором времени снимут с вооружения сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Об этом заявил обозреватель издания The National Interest Харрисон Касс.
По словам аналитика, несмотря на то, что B-1B Lancer остается относительно эффективным бомбардировщиком дальнего действия, его дни сочтены. Основными факторами, обусловившими снятие самолета с вооружения, стали его возраст, высокая стоимость эксплуатации, дублирование задач и стратегический поворот ВВС США к будущим угрозам — то есть к борьбе за превосходство в воздухе с противниками, сопоставимыми по боевым возможностям, что, как правило, требует повышения малозаметности.
B-1B Lancer был создан для преодоления советской ПВО, обеспечивая высокоскоростное проникновение на малых высотах с возможностью доставки крупной боевой нагрузки. В начале XXI века он стал основной стратегической бомбардировочной машиной ВВС США, совершив тысячи боевых вылетов в Ирак и Афганистан. Однако расцвет B-1B Lancer подошел к концу: обслуживание самолета становилось все более дорогим и трудоемким. Из 100 первоначально построенных B-1B Lancer в строю осталось менее 60, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Весь парк машин был доведен до предельных нагрузок, на которые они изначально и были рассчитаны.
Десятилетия непрерывных боевых операций, особенно в условиях пустыни, привели к серьезному износу конструкции B-1B Lancer. По мнению Касса, его заменит B-21 Raider — бомбардировщик, специально созданный для преодоления современных систем ПВО, таких, какие стоят на вооружении России и Китая.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
На этой неделе курс биткоина установил исторический максимум — 123 тысячи долларов. Суммарный объем мирового объема денег, хранящихся в криптовалюте, равен 3,740 триллионам долларов. Люди покупают на нее автомобили, украшения, электронику, а могут и просто сходить за хлебом в магазин у дома. Все это возможно благодаря майнингу — процессу, который помогает переводить виртуальные деньги, обеспечивая их безопасность. Ученый Пермского Политеха Даниил Курушин объяснил, как работает майнинговая ферма и можно ли установить ее у себя дома, чем легальный майнинг отличается от теневого, почему от этого часто случаются пожары, как крипта влияет на курс реальных валют, в каких регионах России майнинг строго запрещен и как защититься от майнеров-мошенников, которых становится все больше.
В свежем систематическом обзоре ученые обобщили данные об эффективности разных видов упражнений, выполнение которых может повысить качество сна и облегчить бессонницу. Среди рассмотренных комплексов — йога, тайцзи, ходьба или бег трусцой, сочетание аэробных и силовых упражнений, а также силовые и аэробные тренировки по отдельности.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
В условиях отсутствия связи (шахты, горы, тайга) критически важна надежная передача данных. Ученые Пермского Политеха разработали цифровую радиостанцию, устойчивую к помехам и физическим препятствиям, включая бетонные стены. Устройство передает данные в двух сетях MANET одновременно, обеспечивая скорость до 300 кбит/с (низкоскоростной канал) и 54 Мбит/с (высокоскоростной). Рация работает как ретранслятор и узел сети, что делает ее незаменимой для спасателей, промышленности и туристов. Ключевые преимущества разработки: помехоустойчивость, дальность связи до 30 километров и работа при -25°C до +55 градусов Цельсия.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
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