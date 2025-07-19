Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer скоро покинет арсенал США, заявил эксперт

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer / © USAF

По словам аналитика, несмотря на то, что B-1B Lancer остается относительно эффективным бомбардировщиком дальнего действия, его дни сочтены. Основными факторами, обусловившими снятие самолета с вооружения, стали его возраст, высокая стоимость эксплуатации, дублирование задач и стратегический поворот ВВС США к будущим угрозам — то есть к борьбе за превосходство в воздухе с противниками, сопоставимыми по боевым возможностям, что, как правило, требует повышения малозаметности.

B-1B Lancer был создан для преодоления советской ПВО, обеспечивая высокоскоростное проникновение на малых высотах с возможностью доставки крупной боевой нагрузки. В начале XXI века он стал основной стратегической бомбардировочной машиной ВВС США, совершив тысячи боевых вылетов в Ирак и Афганистан. Однако расцвет B-1B Lancer подошел к концу: обслуживание самолета становилось все более дорогим и трудоемким. Из 100 первоначально построенных B-1B Lancer в строю осталось менее 60, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Весь парк машин был доведен до предельных нагрузок, на которые они изначально и были рассчитаны.

Десятилетия непрерывных боевых операций, особенно в условиях пустыни, привели к серьезному износу конструкции B-1B Lancer. По мнению Касса, его заменит B-21 Raider — бомбардировщик, специально созданный для преодоления современных систем ПВО, таких, какие стоят на вооружении России и Китая.